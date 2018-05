Google poziva RAF-ovce na seminar u Minhenu

Studenti Računarskog fakulteta dobili su zvaničan poziv od kompanije Google za dvodnevni besplatan studentski program “Google Inside Look” koji će se održati u njihovom predstavništvu u Minhenu.

Google je prepoznao kvalitet Računarskog fakulteta kroz mnogobrojne prakse i programe koje su naši studenti u prestižnoj IT kompaniji pohađali, a mnogi od njih i danas imaju čast da rade u Google-u širom sveta.

Na dvodnevnom Google seminaru u Minhenu odabrani studenti imaće priliku da više saznaju o projektima i proizvodima na kojima zaposleni u Google-u rade, kao i koji je put započinjanja profesionalne karijere u jednoj od najmoćnijih korporacija u svetu. Studenti će učestvovati i u radionicama i praktičnim treninzima sa ciljem njihove tehničke pripreme kao i izgradnje poverenja u perspektivnu budućnost bavljenja informacionim tehnologijama.

Prijavljivanje za ovaj seminar je do 11. juna 2018. godine.