HERE nastavlja da mapira Srbiju u 3D

HERE Technologies, ​​svetski lider u uslugama digitalnog mapiranja i lokacijskih servisa, od ovog proleća će nastaviti sa mapiranjem delova Srbije visoko preciznom trodimenzionalnom (3D) tehnologijom kao deo napora da ponudi najnaprednije mape sveta. Nakon uspešnih aktivnosti prikupljanja podataka o putevima u Srbiji u 2019. godini i zimske pauze koja obično predstavlja teške vremenske uslove za vožnju po većem delu Evrope, HERE će nastaviti sa aktivnostima prikupljanja podataka širom Srbije od marta do novembra 2020. godine u cilju proširivanja i ažuriranja OVDE Pokrivanje mape.

HERE planira da vozi ulicama Srbije koristeći automobil opremljen najsavremenijom tehnologijom za snimanje visoko preciznih podataka o putevima, uključujući vertikalnu i horizontalnu saobraćajnu signalizaciju. Jasno obeležen HERE automobil će takođe snimiti 3D i panoramske snimke ulica, kao i ključne tačke kao što su prodavnice, benzinske pumpe i restorani.

Informacije će se koristiti u izradi bogatih i detaljnih mapa Srbije dizajniranih da podrže visoko autonomna vozila i druge napredne usluge koje poboljšavaju bezbednost na putevima, smanjuju zagušenja u saobraćaju i omogućavaju lakše kretanje u gradskim područjima.