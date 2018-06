Humanitarne platforme preko interneta privukle preko milijardu donatora

Više od milijardu ljudi u Kini je dalo donacije preko interneta od kada je novi zakon koji reguliše tu oblast stupio na snagu u septembru 2016. godine, pokazuju podaci Ministarstva civilnih poslova.

U tekstu koji je preneo list Pipls Dejli navodi se da je 12 internet platformi, koje su dobile dozvolu za rad od nadležnog ministarstva, prikupilo donacije u vrednosti od 2,59 milijardi juana (oko 405 miliona američkih dolara). Internet platforma iza koje stoji internet gigant Tensent prikupila je oko 1,6 milijardi juana.

„U poređenju sa običnim humanitarnim organizacijama, internet platforme su prikladnije, pristupačnije, efikasnije i transparentnije,” izjavio je profesor u partijskoj školi Komunističke partije Kine iz Šangaja Džao Venpin.

Kina trenutno ima 20 internet platformi koje se bave humanitarnim radom.