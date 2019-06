Iako postoji interesovanje za kriptovalute, tek svaka deseta osoba razume kako one funkcionišu

Stopa kojom globalni potrošači usvajaju kriptovalute usporava, uprkos tome što poznate ličnosti kao što je Džoni Dep (Johnny Depp) i YouTube influenseri poput Pjudipaja (PewDiePie) prihvataju ovu tehnologiju. Mnogi potrošači još uvek nemaju dovoljno znanja o tome kako kriptovalute funkcionišu i to usporava mejnstrim usvajanje. Do danas, četiri od pet ljudi (81%) nikada nije trgovalo kriptovalutama, čime se ističe koliko smo daleko od toga da ih prihvatimo kao uobičajeni oblik plaćanja ili ulaganja.

Istraživanje kompanije Kaspersky je pokazalo da među mnogim potrošačima postoji želja da koriste kriptovalute, ali da ih sprečava jaz u znanju. Pored toga, mnogi ispitanici koji su mislili da poseduju određeno znanje o kriptovalutama kasnije su odlučili da ih ne koriste. Skoro petina (18%) je prestala da ih koristi jer im je to postalo previše tehnički komplikovano.

Ovaj nedostatak razumevanja mogao bi dovesti do nepoverenja u sposobnost kriptovaluta da čuvaju novac potrošača bezbednim. Na primer, skoro trećina (31%) ispitanika je izjavila da veruju da su kriptovalute prilično nestabilne i da moraju biti stabilne pre nego što bi ih koristili. Takođe postoji uobičajena percepcija među potrošačima da kriptovalute neće uvek postojati. Trećina (35%) smatra da su kriptovalute privremene i da nisu vredne truda.

Iako je široko rasprostranjeno interesovanje za kriptovalute možda već dostiglo vrhunac, još uvek postoji potražnja za tom tehnologijom. Petina (20%) ispitanika je izjavila da, iako trenutno ne koriste kriptovalute, želeli bi da ih koriste u budućnosti. Ipak, još uvek postoji sumnja među potrošačima – često vođena strahom da postoji realan rizik za njihove finansije. Prevaranti mogu da koriste kriptovalute u svoju korist, a oko petine (19%) ispitanika reklo je da su iskusili hakerske napade na berzi. Kriminalci takođe stvaraju lažne e-novčanike kako bi privukli ljude da neopravdano ulažu svoj novac, a 15% potrošača su bili žrtve prevare koja uključuje kriptovalute.

Nakon nekoliko godina sajberbezbednosnih istraživanja u kripto startapovima, kompanija Kaspersky preporučuje kripto preduzećima da usvoje najbolje bezbednosne prakse za pametne programere, koriste dokazane okvire za pametne ugovore (kao što je https://openzeppelin.org/) i unajme treću stranu da sprovede procenu pametnog ugovora kako ne bi propustili potencijalne ranjivosti.

„Jasno je da je mejnstrim usvajanje i uspon kriptovaluta usporeno zbog ranjive prirode tehnologije. Iako postoji izražena želja za korišćenjem, ulaganje teško zarađenog novca u nešto što u šta se ne razumete u potpunosti, ili čemu ne verujete, predstavlja prepreku. S obzirom na to da je bezbednost investicija potrošačima od najveće važnosti, od vitalnog je značaja da preduzmu sopstvene korake da je zaštite. Kao i sa bilo kojom sajber pretnjom, nema zamene za opreznost – ako nešto izgleda previše dobro da bi bilo istinito, onda verovatno i jeste. Ukoliko želite trgovati kripto-sredstvima u bilo kojoj razmeni, obratite pažnju na bezbednost informacija svog računa. Ako je vaš cilj dugoročna investicija ili korišćenje kriptovalute za plaćanje, onda ih čuvajte u bezbednom okruženju i koristite više novčanika, ili ih distribuirajte i na softver i na hardver. Takođe podstičemo kripto-preduzeća da se efikasno organizuju kako bi pokazali da su u stanju da zaštite investicije svojih klijenata”, komentariše Vitalij Mzokov (Vitaly Mzokov), šef odeljenja za komercijalizaciju u kompaniji Kaspersky.

Kako bi unapredili stabilnost i podstakli poverenje u kriptovalute, partneri kompanije Kaspersky, kao što je kompanija Merkeleon, razvili su legitimne platforme na tržištu, platforme za onlajn aukciju, razmenu kriptovaluta i kripto platne sisteme.

„Kriptovalute svakako imaju svoje prednosti, ali, kao što možemo videti, mnogi potrošači još uvek nisu svesni šta su one jer brinu o bezbednosti i načinu na koji tehnologija funkcioniše. To je uzbudljiva industrija, ali je i izgrađena na poverenju. Stoga je imperativ da preduzeća koja rade sa kriptovalutama urade sve što mogu kako bi zaštitili svoje mreže i osigurali bezbednost svojih klijenata“, objašnjava Aleksej Sidorovič (Alexey Sidorowich), šef prodaje i poslovnog razvoja u kompaniji Merkeleon.