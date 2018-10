Interaktivna platforma za učenje pobednik takmičenja za najbolju startap ideju

Kako rak diše i kako biljke jedu, neka su od pitanja na koje odgovara Shtreber.com, besplatni interaktivni vebsajt za učenje lekcija od petog do osmog razreda osnovne škole, koji mesečno poseti blizu 150.000 učenika. Autor ovog projekta je istoimeni tim koji je najbolje odgovorio na temu „Tehnološka inovacija u službi čoveka“ u okviru takmičenja za startape u organizaciji magazina Original, projekta Fondacije Novak Đoković. Pobednički tim osvojio je direktan plasman na Google Launchpad događaj, ali i podršku u daljem razvoju projekta kroz sistem mentorstva, učešća u Startit akademiji i besplatan radni prostor.

Nagrađena ideja zasnovana je na platformi koja se sastoji iz školskog gradiva kreiranog od strane pisaca, novinara i stručnjaka koji rade sa decom, kao i igre provere znanja na kraju svake lekcije.

„Primenili smo postojeće metode koje se koriste u obrazovnom sistemu, ali smo se putem video igre trudili da što više zainteresujemo decu za učenje i nauku. Na “Šterberu“ se najviše uče geografja i biologija. Rezultati su fenomenalni, đaci dobijaju petice u školi, dok su nam roditelji zahvalni“, kaže Stefanija Lukić, jedna od autora projekta, i dodaje: „Ovo takmičenje nam mnogo znači kao priznanje našeg rada, jer se uglavnom nagrađuju ideje koje imaju komercijalni karakter. Radujemo se sugestijama stručnjaka i radu sa njima na daljem unapređenju naše platforme“.

Drugo mesto osvojila je ekipa „Zoundark“ koja je razvila kompjutersku igru za slepe i slabovide, dok je treća nagrada otišla u ruke startapa „Premesti se“, autora softvera za optimizaciju sistema školskih i predškolskih ustanova.

„Tokom finala takmičenja čuli smo deset sjajnih ideja mladih ljudi koji u radu koriste tehnologiju zarad dobrobiti društva i čoveka. Naša želja je bila da im ovim takmičenjem pomognemo u daljem razvoju“, rekla je Jelena Đoković, direktorka magazina Original i globalna direktorka Fondacije Novak Đoković. „Ciljna publika Originala su mladi, kreativni pojedinci, koji su preduzimljivi, odgovorni prema svojoj zajednici, i zbog toga zaslužuju posebno mesto u njoj. Naš zadatak je da ih organizovanjem ovakvih inicijativa i promocijom na platformi podstaknemo da veruju u svoje ideje i pomognemo na putu ka njihovom ostvarivanju“.

Iako je tržište startapa u Srbiji u stalnom porastu, i dalje je mali broj onih koji u svom radu sadrže društveno odgovornu komponentu. Međutim, taj trend se polako menja, navela je Zoja Kukić iz Startita:

„Startap zajednici je potrebno više ovakvih projekata, koji kombinuju osobine nevladinih organizacija i biznisa. U daljem razvoju je bitno da ovi preduzetnički primeri kreiraju poslovni način razmišljanja kako bi obezbedili samoodrživost“.

“Original Pitching Day” podržali su Startit, Privredna komora Srbije, Naučno-tehnološki park i Razlivalište. Takmičenje predstavlja jedan od programskih delova konferencije “Dare to Be Original” koju Fondacija Novak Đoković i magazin Original organizuju u cilju promocije preduzetništva u Srbiji.