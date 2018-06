Poverenik zabranio obradu podataka firmi nadležnoj za aplikaciju “Izabrani doktor”

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti doneo je rešenje kojim je zabranio firmi Sorsih International d.o.o. iz Niša da i dalje obradjuje podatke gradjana dobijene putem aplikacije “Izabrani doktor”, jer postoji mogućnost da budu zloupotrebljeni.

Poverenik je rešenje firmi uputio juče, a zabrana će trajati sve dok se ne otklone napravilnosti.

Poverenik Rodoljub Šabić rekao je na koferenciji za medije da je veoma problematično to što je više od 10.000 ljudi preuzelo aplikaciju za samo sedam dana, a da ne znaju kome su i u koje svrhe dostavili svoje podatke.

“Ovo je krajnje ozbiljna stvar koja zaslužuje pažnju policije i tužilaštva”, istakao je Šabić.

Šabić je rekao da je u celoj stvari nejasna uloga Ministarstva zdravlja kao i da je ono svojim saopštenjem svesno obmanulo gradjane.

On je podsetio da je Ministarstvo 1. juna saopštilo da je cilj aplikacije isključivo zakazivanje pregleda i da se podaci gradjana nigde ne sladište i ne čuvaju, ali da to nije tačno.

Kako je na konferenciji detaljnije objasnio Zlatko Petrović, koji je u kancelariji poverenika zadužen za sektor nadzora, zakazivanje pregleda nije jedina svrha već i dirketan marketnig i profilisanje gradjana.

“Postoji mogućnost da koristimo vaše lične podatke kako bismo vam preporučili odredjene resurse ili pružaoce usluga, na primer prema udeljenosti od vas. Možemo koristiti kontakt podatke kako bismo vam poslali informacije u Izabrani doktor, o našim proizvodima ili uslugama”, pročitao je Petrović prisutnima šta je pisalo u okviru Politike privatnosti, a koja je u medjuvremenu izbrisana sa aplikacije Izabrani doktor.

Prema njegovim rečima, firmi koja je zadužena za obradu podataka i njenim agentima je dozvoljeno da koriste podatke gradjana i to ime, adresa i LBO broj, omogućeno im je da znaju i IP adresu, domen servera, vrste uredjaja kojom se pristupa aplikacijom, kontakti, e-mail nalog, sms poruke, kalendar, lokaciju, mrežene podatke, podatke o osiguranju i dr.

Petrović je kazao da su na ovaj način prekršene odredbe više zakona, uključujući i zakona o zaštiti podatka o ličnosti, zakon o RFZO, zakona o informacionoj bezbednosti.

On je ukazao da je od upućivanja rešenja o zabrani obrade podataka firmi Sorsih International d.o.o. iz Niša, došlo do zanimljivih promena na aplikaciji koje su se dešavale iz sata u sat.

Prema njegovim rečima više nije moguće ući na aplikaciju samo uz LBO broj, već je neophodan i zdravstveni broj.

On je podsetio da se preko aplikacije ulazailo pomoću LBO broja (lični broj osiguranika), i da je to bilo vrlo problematično jer je onda svako ko poseduje taj broj, mogao da zna nečije poverljive podatke.

Petrović je kazao da su poslovne banke i osugravajuća društva više puta prikupljale LBO brojeve i dodao da se javno na interentu mogu naći lični brojevi osiguranika.

“Bilo koji korisnik interneta mogao je da pristupi vašim podacima i da vidi kada ste dete vodili kod lekara ili kada ćete decu da vodite kod lekara, kada ste bile kod ginekologa i kada planirate da idete kod ginekologa”, kazao je Petrović.

Prema njegovim rečima, promenjeno je i to da je aplikacija u vlasništvu firme Sorsih i navedeno da je u vlasništvu Ministarstva zdravlja kao deo Integrisanog zdravstvenog sistema Srbije (IZIS).

Nakon što je pre nedelju dana javnosti predstavljena aplikacija, poverenik je odmah reagovao i upozorio gradjane da budu oprezni u njenom korišćenju.

Ministarstvo zdravlja je reagovalo, navodeći da su zamerke poverenika tehničke i slovne greške i da poverenik traži dlaku u jajetu, kao i da je to “još jedna bruka i sramota političara u pokušaju”.