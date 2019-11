Kaspersky će u Švajcarskoj obrađivati i skladištiti podatke svojih korisnika iz SAD-a i Kanade

Kompanija Kaspersky napreduje sa relociranjem svoje infrastrukture za obradu i skladištenje podataka u Švajcarsku gde će u narednom period biti premešteni podaci korisnika iz SAD-a i Kanade. Dodatno, kompanija najavljuje planove da otvori prvi „Transparency” centar u Latinskoj Americi u Sao Paolu, u Brazilu u januaru 2020.

Kompanija Kaspersky, kao vodeća globalna sajberbezbednosna kompanija, oduvek je posvećena najpouzdanijoj i najboljoj zaštiti korisničkih podataka. Štaviše, kompanija konstantno radi na unapređenju bezbednosti korisnika kroz izgradnju efektivne zaštite podataka zasnovane na digitalnom poverenju. Stoga, kao deo Inicijative za globalnu transparentnost (GTI), kompanija Kaspersky adaptira svoja skladišta podataka i infrastrukturu obrade premeštanjem ključnih procesa iz Rusije u Švajcarsku – počevši od evropskih korisnika.

Kompanija sada preduzima sledeći korak najavljujući da će i podaci korisnika iz SAD-a i Kanade takođe biti premešteni i obrađivani u Švajcarskoj. Ovi podaci se dele dobrovoljno putem rešenja Kaspersky Security Network (KSN) – naprednog sistema zasnovanim na cloud tehnologiji koji automatski obrađuje podatke vezane za sajber pretnje. To uključuje sumnjive i ranije nepoznate maliciozne fajlove koje proizvodi kompanije šalju rešenju Kaspersky Security Network radi automatske analize malvera.

„Svako od nas želi da zaštiti spostvene podatke. To je razumljiva potreba u našem digitalnom svetu. Ali moramo da znamo da možemo da verujemo našim izborima digitalne tehnologije, na primer pametnim telefonima, laptopovima, mobilnim aplikacijama ili sajberbezbednosnim rešenjima. Poverenje mora da se zaradi, i u kompaniji Kaspersky verujemo da svaka kompanija mora konstantno da unapređuje transparentnost i odgovornost u sajber prostoru. Drago nam je što nastavljamo sa našim velikim infrastrukturnim projektom i, kao što je obećano, premeštamo i druge regije pored evropskih korisnika, čiji se podaci čuvaju u švajcarskim centrima za podatke,“ izjavio je Anton Šingarev (Anton Shingarev), potpredsednik sektora za odnose sa javnošću u kompaniji Kaspersky

Najave su obelodanjene na Pariskom mirovnom forumu 2019, drugom izdanju međunarodnog globalnog događaja koji podržava kompanija Kaspersky kao rani potpisnik Pariskog poziva na poverenje i bezbednost u sajber prostoru.

Dodatno, kompanija Kaspersky je najavila planove da otvori novi „Transparency” centar u Latinskoj Americi. Prošlo je tačno godinu dana od kad je kompanija otvorila svoj prvi „Transparency” centar u Cirihu – posvećenu bezbednosnu ustanovu gde pouzdani partneri mogu pregledati izvorne kodove kompanije – to se pokazalo važnim i neophodnim alatom za postojeće i potencijalne korisnike kompanije Kaspersky kada je u pitanju poverenje u sajberbezbednosne proizvode i usluge.

U cilju ispunjavanja potreba svojih korisnika, kompanija je ove godine otvorila još jedan evropski „Transparency” centar u Madridu i najavila otvaranje svog „Transparency” centra u Maleziji, uz proširenje funkcionalnosti ustanova. Kompanija Kaspersky obezbeđuje svojim posetiocima mogućnost da nauče više o inžinjerstvu i praksama obrade podataka, kao i o portfoliju proizvoda. U svim „Transparency” centrima kompanije Kaspersky, kompanija obezbeđuje priliku za sastavljanje softvera od izvornih kodova i zatim njegovo poređenje sa javno dostupnim. Ovaj potez obezbeđuje do sada nevidjen nivo poverenja u proizvode kompanije Kaspersky, omogućavajući im pokretanje procesa kompilacije uz pomoć stručnjaka kompanije.

„Naš specifično razvijeni „trojslojni“pristup bezbednosnom brifingu se pokazao uspešnim jer svakom partneru obezbeđuje najprikladniju i najpotrebniju vrstu podrške. Od deljenja naših praksi transparentnosti i obrade podataka, do sprovođenja sveobuhvatnih pregleda izvornih kodova, mi obezbeđujemo našim partnerima informacije koje su im potrebne. Nijedan drugi sajberbezbednosni vendor nije otišao toliko daleko kada je reč o transparentnosti procesa i tehnologije, i srećni smo što uzimamo vođstvo u stvaranju otvorenije i pouzdanije industrije,“ izjavio je g. Šingarev.

Takođe, kompanija Kaspersky konstantno radi na svom Bug Bounty programu. Od marta 2018, kompanija je primila informaciju o postojanju i rešila 66 bagova. Ukupno, 20 dojava nagrađeno je nagradama u ukupnom iznosu od 45,350 dolara.