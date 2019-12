Kaspersky Internet Security ostvario savršen rezultat u zaštiti protiv naprednih pretnji

Kaspersky Internet Security, bezbednosni paket kompanije Kaspersky, dobio je nagradu Advanced+ od organizacije AV-Comparatives tako što je stekao maksimalan broj bodova na nedavnom Enhanced Real-World testu sprovedenom od strane nezavisne organizacije za testiranje antivirusnih softvera. Bezbednosni proizvod je dobio najbolje ocene u svih 15 scenarija, pokazujući snagu zaštite protiv eksploita, fileless malvera i drugih naprednih sajber pretnji.

Enhanced Real-World test dizajniran je tako da proceni kako se korisnička rešenja nose sa specifičnim tehnikama realnog napada. Ovo je prvi test organizacije AV-Comparatives koji procenjuje sposobnosti bezbednosnih proizvoda da zaštite računare od ciljanih napada, uključujući fileless pretnje, mapirane u taktike, tehnike i postupke iz frejmvorka MITRE ATT&CK.

Kompanija Kaspersky je jedna od samo dva vendora među šest učesnika koji su postigli savršen rezultat u svih 15 scenarija na testu. Svaki od scenarija sintetiše zlonamerni napad koristeći se tipičnim tehnikama hakovanja i prodora koje bi napadačima omogućile pristup unutrašnjim računarskim sistemima. Kroz čitav niz taktika i resursa, testovi oponašaju zlonamerni softver koji se koristi u stvarnom svetu, koji uključuje i iscenirane i neiscenirane uzorke malvera.

„Kompanija Kaspersky je želela da učestvuje u ovom testu kako bi korisnicima pružila dodatni nivo sigurnosti prilikom izbora proizvoda za zaštitu svojih uređaja. S obzirom na to da se napadi brzo razvijaju, neophodno je da stalno ocenjujemo mogućnosti naših proizvoda kako bismo bili sigurni da će se suprotstaviti realnim scenarijima. Nagrada Advanced+ svedoči o snazi rešenja Kaspersky Internet Security 2020 i omogućuje korisnicima spokoj u odabiru pouzdanog bezbednosnog rešenja kako bi zaštitili svoje aktivnosti na internetu“, rekao je Evgenije Vovk (Evgeny Vovk), šef eksternog benčmarkinga i pozicioniranja tehnologije u kompaniji Kaspersky.

Jedinstvena metodologija testiranja takođe pruža vendorima bitne povratne informacije o stvarnoj primeni i mogućnostima njihovih proizvoda na osnovu kojih mogu da izvrše ključna poboljšanja i buduća unapređenja kako bi razvili najsnažnija moguća rešenja. Organizacija AV-Comparatives pozvala je 16 AV vendora da učestvuju u ovom testu, ali samo šest proizvođača softvera je pristalo, dok su ostali odustali.