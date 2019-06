Kaspersky kosmonautima drži obuku u oblasti sajber bezbednosti

Kompanija Kaspersky sa ponosom najavljuje partnerstvo sa istraživačkim i centrom za obuku kosmonauta Gagarin koji se nalazi u „Zvezdanom gradu” u Rusiji, gde se kosmonauti iz celog sveta pripremaju za put u svemir. Kao deo ove saradnje, kompanija će održati specijalnu obuku za kosmonaute, kao i IT stručnjake, kako bi ih edukovala o trenutnom stanju sajber bezbednosti.

Razvoj i istraživanje svemira aktivno pokreće napredna tehnologija i važno je da industrija ostane zaštićena. Danas, kada su sajber napadi sastavni deo svakodnevnog života i kada mogu biti skupi i dovesti do ekstremnih posledica, slične pretnje mogu biti još razornije u svemirskoj industriji. Kompanija Kaspersky organizuje posebnu obuku u oblasti sajber bezbednosti tokom koje će vodeći svetski stručnjaci za bezbednost GReAT tima sadašnje i buduće kosmonaute i profesionalce iz industrije upoznati sa ključnim osnovama sajber bezbednosti.Tokom ove obuke, polaznici će saznati više o širokom spektru tema, o različitim vrstama sajber pretnji koje postoje u svemirskoj industriji, o tome šta sajber kriminalci targetiraju, kao i o raznim metodama sajber napada.

Istraživački i centar za obuku kosmonauta Gagarin, koji se nalazi u „Zvezdanom gradu” u Rusiji, je svetski centar za obuku i sarađuje sa svemirskim agencijama iz različitih zemalja kao što su NASA (SAD), CSA (Kanada), ESA (Evropa), JAXA (Japan) i druge. U samom centru kosmonauti završavaju svoju obuku i prolaze najvažnije završne ispite pre nego što odu na međunarodnu svemirsku stanicu.

„Ponosni smo što možemo da podržimo ovaj centar koji je osnovan u vreme samog početka istraživanja svemira i koji sada obučava astronaute iz celog sveta. Veoma smo uzbuđeni što ćemo biti uključeni u razvoj naučnog napretka – neprestano kretanje čovečanstva unapred“, rekao je Eugen Kasperski (Eugene Kaspersky), izvršni direktor kompanije Kaspersky. „Posetio sam centar za obuku kosmonauta Gagarin 2012. godine i upoznao se sa jedinstvenim izazovima kroz koje astronauti tamo prolaze kako bi se pripremili za putovanje svemirom. To je zaista izvanredna – i ključna – institucija u oblasti istraživanja svemira.”

Centar Gagarin već gotovo 60 godina podržava istraživanje svemira. Predvodio je misiju prvog leta čoveka u svemir i od tada nadgleda druga dostignuća – kao što je prvi let žene kosmonauta, prvi hod u svemiru i redovni letovi na svemirskim stanicama. Centar organizuje selekciju, obuku i medicinske preglede kosmonauta, sa jedinstvenom infrastrukturom koja se sastoji od različitih simulatora. Ovi simulatori uključuju i centrifugu koja je jedan od najtežih testova koji procenjuje reakciju kosmonauta i njihovu toleranciju na povećano ubrzanje, koje je veće od onog u Zemljinoj gravitaciji.

„Veoma nam je drago što smo uspostavili poslovno partnerstvo sa priznatim liderom u oblasti informacione bezbednosti”, naglasio je Pavel Vlasov (Pavel Vlasov), direktor centra za obuku kosmonauta Gagarin. „ Nas ujedinjuje jedinstvena težnja da budemo prvi i najbolji. Iako radimo u raznim oblastima, imamo zajedničke vrednosti zasnovane na strasti koju imamo za naše poslovanje, inovacije i želji za postizanjem postavljenih ciljeva. Siguran sam da će Centar za obuku kosmonauta Gagarin moći da dostigne nove visine i obezbedi svemirske programe sa ljudskom posadom uz podršku međunarodne kompanije kao što je Kaspersky.

Kao kompanija koja gleda u budućnost, Kaspersky neprestano podržava inicijative vezane za nauku i istraživanje svemira. Tako od 2016. godine kompanija podržava Starmus – međunarodni festival koji kombinuje nauku, umetnost i muziku, i okuplja istaknute naučnike, vrhunske umetnike i legendarne svemirske istraživače sa ciljem da inspirišu i obrazuju narednu generaciju velikih umova. Peto izdanje festivala Starmus se trenutno održava na institutu ETH Zurich, u Cirihu u Švajcarskoj i traje do 29. juna 2019. Kompanija Kaspersky, zajedno sa magazinom Monocle, vodi seriju podkasta posvećenih budućnosti svemira i sajber bezbednosti.