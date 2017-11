Kaspersky Lab najavio Polys, onlajn system za bezbedno glasanje, baziran na blockchain tehnologiji

Na ovogodišnjem Cyber Security Weekend događaju, koji organizuje kompanija Kaspersky Lab, najavljena je personalizovana onlajn platforma za glasanje koja koristi blockchain tehnologiju i koja je osigurana transparentnim kripto-algoritmima, a kreirana je za neprofitne organizacije, kompanije i zajednice.

Sam concept online glasanja može biti primenjen u mnogim aspektima modernog društva, kao i na primeru univerziteta, kompanija i organizacija, koji žele da znaju stavove svojih članova koji možda nisu u mogućnosti da glasaju zbog geografske udaljenosti, ili iz nekog razloga ne žele da se pojave na glasanju i fizički predaju svoj glas.

Ipak, takođe postoji i veliki rizik prilikom kreiranja onlajn izbora, budući da sistem onlajn glasanja velikih razmera stvara velike mogućnosti sajber kriminalcima za manipulisanje rezultatima.

Na Cyber Security Weekend događaju, stručnjaci iz kompanija Kaspersky Lab, Agriledger i Richtopi okupili su se kako bi razmotrili na koji način bi mogli da učine ovaj proces bezbednijim i izbegnu situacije da treće strane menjaju glasove.

Tokom diskusije, kompanija Kaspersky Lab je predstavio eksperimentalni projekat pod nazivom “Polys”, novo komercijalno rešenje koje ima za cilj ima da svakome obezbedi mogućnost sigurnog, anonimnog i skalabilnog onlajn glasanja, gde organizatori ili drugi učesnici u glasanju ne mogu menjati rezultate.

Vartan Minasjan (Vartan Minasyan), direktor sektora za investicije I inovacije u kompaniji Kapsersky Lab, izjavio je: „U Kaspersky Lab Business Incubator-u želimo da podržimo i interne i eksterne timove da razvijaju nove ideje i tehnologije koje mogu biti primenjene u raznim sferama u kojima su bezbednost i sigurnost ključni. Jedna od tih ideja bila je i onlajn glasanje i, dok smo istraživali mogućnosti za primenu blochchain tehnologije, naš tim je shvatio da ova tehnologija, u kombinaciji sa ekspertizom naše kompanije u oblasti sajber bezbednosti, moze rešiti ključne probleme kada je u pitanju privatnost, transparentnost i bezbednost onlajn glasanja. Uzbuđeni smo zbog toga što smo u mogućnosti da stvorimo prigodno okruženje za ove interne inovacije.

Polys je baziran na pametnom sklopu u Ethereum-u (koji se ponekad naziva i Blockchain 2.0), koji omogućava da provera glasačkih listića i prebrojavanje glasova budu izvršeni u decentralizovanom maniru. Bezbedonosne pogodnosti glasanja uz koriscenje blockchain tehnologije su značajne:

Zahvaljujući decentralizovanoj prirodi blockchain tehnologije, tačnost samog čina glasanja mogu proveravati učesnici na mreži. Svi podaci o glasanju ne čuvaju se na serverima, vec u informacionim folderima na računarima svih učesnika na mrezi. Da bi ih izbrisao, haker bi morao da izvrši upad na sve računare i dobije pristup pojedinačnim podacima.

Blockchain tehnologija omogućava glasaču da proveri da li je njegov glas tačno registrovan I svaka manipulacija glasovima automatski postaje evidentna.

Transparentnost Blockchain tehnologije olakšava nezavisnim trećim stranama praćenje glasova I kompletnu reviziju glasanja.

Ne zahteva nikakve dodatne resurse ili potrebu za fizičkim prisustvom osoblja.

Dodatna inovacija Polys rešenja jeste činjenica da eliminiše ograničenja koja su inherentna u drugim blockchain resenjima:

U okviru Polys glasačkog sistema, blockchain tehnologija je šifrovana i zasnovana na matematičkim algoritmima. Ovo pomaže u osiguravanju anonimnosti, sakrivanju posredničkih rezultata i izvršavanju kalkulacija na šifrovanim podacima, što je nešto što ne može biti urađeno na drugim sistemima koji koriste blockchain tehnologiju, zbog njihove podeljenje i otvorene prirode.

Izvorni kod Polys-a je javno dostupan i dozvoljava svakom entuzijasti blockchain tehnologije, penetracionim testerima ili pristalicama internet glasanja da testiraju, provere I istraže ovu tehnologiju.

Juta Stajner (Jutta Steiner), koosnivač u kompaniji Parity Technologies i konsultant na projektu, izjavio je: „Kompanija Parity Technologies je uzbuđena što je baš ona bila platforma koju je Polys izabrao za saradnju na ovako inovativnom projektu. Sve veći broj industrija koristi Blockchain tehnologiju i mi verujemo da će decentralizacija procedure glasanja osigurati fer proces i stvoriti visok nivo poverenja u sistem“.

Za one koji su nestrpljivi da isprobaju ovu uslugu, obezbeđena je freemium ponuda koja je dostupna svima i jednostavna za postavku. Polys takođe nudi personalizovanu platformu koja je potpuno skalabilna sa kapacitetom za hiljade glasača I može da bude prilagođena za specifične zahteve u pogledu autorizacije, dizajna interfejsa I integracije sa drugim uslugama.