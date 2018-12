Kaspersky Lab otkriva da li je osećaj anksioznosti postao svakodnevnica za generaciju Z

Novi izveštaj kompanije Kaspersky Lab pokazao je da je Generacija Z najanksioznija generacija do sada– velika većina mladih ljudi priznaje da su zabrinuti zbog nečega u svom životu, a većina njih ne traži stručne savete koji bi im pomogli da se nose s tim.

U skladu sa svojim globalnim ciljem da nesigurnost pretvori u sigurnost, kompanija Kaspersky Lab je udružila snage sa digitalnom humanitarnom organizacijom za mlade, The Mix, kako bi pomogli mladim ljudima iz celog sveta da prihvate sopstvene nesigurnosti, i pokažu im da one ne predstavljaju prepreke na putu ka sreći, kroz novu kampanju – #AndOwningIt.

Budući da njihovim svetom dominiraju onlajn vesti i društveni mediji, gotovo polovina Generacije Z (mladi ljudi između 13 i 23 godine) rekla je da se više oseća anksiozno zbog svog izgleda nego karijere, novca, terorizma i vršnjačkog nasilja.

Studija je otkrila da ova anksioznost, ili brige, mogu uticati na ponašanje mladih, uključujući i njihov pristup društvenim medijima. Na primer, za Generaciju Z je prilično uobičajeno da stvara izmišljenu ili savršenu percepciju o svom izgledu. Većina mladih provodi i do pola sata uređujući svoje slike ili video zapise pre nego što ih objave na platformama društvenih medija, i sve to kako bi se stvorio besprekoran imidž.

Još jedan važan pronalazak jeste da su devojke nesigurnije od momaka i da se po pitanju svog izgleda osećaju mnogo lošije nego osobe muškog pola. Gotovo duplo više ženskih pripadnika Generacije Z, u poređenju sa muškim, takođe priznaje da menja svoje navike u ishrani (kao što su prejedanje ili suzdržavanje od jela) zbog strahova vezanih za izgled. Poboljšavanje fizičkog izgleda i fitnes sadržaji na društvenim medijima čine da se mlade osobe ženskog pola osećaju lošije nego mladi pripadnici muške populacije, dok one i priznaju da su u prethodnih godinu dana preskočile neki društveni događaj zbog socijalne anksioznosti.

Ono što je još važnije jeste da pripadnici Generacije Z ne traže pomoć kada osete anksionznost. Većina mladih ljudi ne posećuje lekara kada im je potreban savet o tome kako da se suoče sa svojim strahovima. Dakle, iako mnogi mladi ljudi prolaze kroz teške periode, oni ipak nisu sigurni kako da se suoče sa svojim osećanjima.

Da bi se pozabavila ovim, kompanija Kaspersky Lab je udružila snage sa The Mix, digitalnom humanitarnom organizacijom koja pomaže ljudima mlađim od 25 godina, i pokrenula novu kampanju koja će pomoći Generaciji Z da svoje nesigurnosti pretvori u prednosti. Ova nova kampanja – #AndOwningIt – ima za cilj da mladim ljudima pomogne da vode srećnije živote, tako što će ih podstaknuti da prihvate baš te stvari koje ih čine nesigurnim i da shvate da nesigurnosti nisu prepreke na putu ka sreći. Zašto? Zato što je prvi korak ka pretvaranju nesigurnosti u prednost prihvatanje istih.

Kampanju će pratiti i specijalne majice na kojima će se nalaziti najčešće nesigurnosti mladih ljudi, ohrabrujući ih da ih prihvate i započnu razgovor o njima. Sav profit od prodaje majica ide organizaciji The Mix.

Kris Martin (Chris Martin), izvršni direktor organizacije The Mix, rekao je: ,,Širom sveta postoje globalna pitanja sa kojima se svi članovi Generacije Z suočavaju, ali još uvek postoji stigma kada su u pitanju njihova osećanja i otvoren razgovor o mentalnom zdravlju. Anksioznost ili zabrinutost može učiniti da se mladi ljudi osećaju veoma izolovano – ali istina je da se mnogi ljudi bore sa tim osećanjima, kao i da će zaista biti bolje u budućnosti. Naša nova kampanja će pomoći mladim ljudima da pokažu drugima da ih ne sputava nijedna od njihovih nesigurnosti, i da neprijatna atmosfera na društvenim mrežama ne utiče na njih. Sa zadovoljstvom smo udružili snage sa kompanijom Kaspersky Lab i time nastojimo da pomognemo Generaciji Z da započne razgovor o svom mentalnom zdravlju i podstičemo ih da se razvijaju. Pozivamo sve da prihvate aspekte svog života koje drugi kritikuju ili oko kojih su zabrinuti i da time dokažu da kada su nam samouverenost i uspeh cilj, ne postoje granice koje bi nas sputavale.”

Kompanija Kaspersky Lab i organizacija The Mix pozivaju pripadnike generacije Z da se zajedno sa svojim prijateljima pridruže diskusiji na društvenim mrežama uz hešteg #AndOwningIt, kao i da svoju podršku pruže kupovinom majica.

Ilijana Vavan, generalni direktor za tržište Evrope u kompaniji Kaspersky Lab, izjavila je: ,,Kompanija Kaspersky Lab već dugi niz godina pomaže porodicama i preduzećima da se bore protiv onlajn nesigurnostii i ostanu zaštićeni od sajber-pretnji. Sada želimo da pomognemo mladim ljudima širom sveta da preokrenu svoje nesigurnosti u prednosti i prevaziđu svoje stvarne anksioznosti, dok pokušavaju da napreduju u digitalnom dobu sa kojim se nijedna druga generacija nije ranije suočila. Oni se plaše da neće moći da budu uspešni i srećni zbog okolnosti koje su i pod i van njihove kontrole. Ova kampanja za cilj ima da pripadnicima Generacije Z pomogne da shvate da prepreke postavljaju sami sebi i da je na njima da preko njih pređu i da ih prihvate.”

U okviru svoje studije, kompanija Kaspersky Lab je anketirala 1.003 ispitanika uzrasta između 13 i 23 godine u Velikoj Britaniji, kako bi otkrila više o njihovim nesigurnostima i razlozima zbog kojih se osećaju anksiozno. Da biste saznali više i pročitali nalaz izveštaja, pogledajte sajt kompanije Kaspersky Lab. Za posebnu pomoć sa borbom protiv anksioznosti i drugim mentalnim problemima posetite The Mix – oni pružaju informacije i podršku kojima svako od nas može pristupiti.