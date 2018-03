Kaspersky Lab pomaže u borbi protiv prevara u e-trgovini

U nastojanju da ispuni svoju misiju borbe protiv onlajn prevara, kompanija Kaspersky Lab postala je još jedna u nizu kompanija koja se pridružila Savetu za trgovački rizik (Merchant Risk Council – MRC) kao jedan od glavnih provajdera internet rešenja. Ovaj potez dodatno demonstrira posvećenost kompanije Kaspersky Lab u pružanju podrške onlajn prodavcima i preduzećima e-trgovine kako bi mogli da zaštite sebe i svoje potrošače od onlajn prevaranata.

Savet za trgovački rizik udružuje više od 500 kompanija članica, koje su sve fokusirane na optimizovanje plaćanja i smanjenje prevara u e-trgovini. Delujući kao nezavisno, neprofitno poslovno udruženje, MRC teži da olakša saradjnu između profesionalaca iz oblasti plaćanja i rizika u e-trgovini– svrha oko koje je tim kompanije Kaspersky Lab veoma strastven.

Ovim partnerstvom kompanija Kaspersky Lab MRC-u stavlja na raspolaganje više od 20 godina svog iskustva u razvijanju rešenja za sajber bezbednost. Kao pouzdan partner u prevenciji internet prevara, kompanija je dobro pozicionirana da savetuje ostale članove kako da izbegnu rizik, u onlajn okruženju gde je prevarante sve teže uhvatiti.

Sveobuhvatna ponuda rešenja za prevenciju internet prevare kompanije Kaspersky Lab dizajnirana je tako da osnaži prodavce u onlajn maloprodaji kako bi oni mogli da se posvete rastu, bez brige o sigurnosti ili problemima sa rešenjem koje koriste. Koristeći napredne tehnologije, rešenje Kaspersky Fraud Prevention pruža kontekstualnu autentifikaciju najnovije generacije, detekciju prevare u predrealnom vremenu i nove sposobnosti za detekciju pranja novca. Rešenje je prezentovano u formi orijentisanoj na korisnika kako bi odgovorilo na stvarne probleme sa kojima se preduzeća svakodnevno susreću.

Markus Bertaler (Markus Bergthaler), direktor programa i marketinga MRC-a izjavio je, „Prevara je pretnja koja se konstantno menja i evoluira, što predstavlja izazov za prodavce da se snađu i izbore sa njom. Činjenica da je uz nas i tim eksperata kompanije Kaspersky Lab, pruža dodatan nivo ekspertize našoj stalno rastućoj grupi članova. Nadamo se da zajedno možemo da podelimo znanje i direktno se uhvatimo u koštac sa ovom pretnjom, usput čineći kupovinu i poslovanje na internetu bezbednijom za sve“.

Aleksandar Ermakovič (Alexander Ermakovich), šef sektora za prevenciju internet prevara u kompaniji Kaspersky Lab, izjavio je, „Većina korisnika danas koristi onlajn i mobilne kanale za zadovoljenje svojih svakodnevnih potreba, tako da je važno da onlajn i e-trgovinska preduzeća budu sposobna da isporuče usluge visokog kvaliteta uz maksimalnu funkcionalnost. Nakon što smo usavršili našu ponudu za detekciju internet prevara u finansijskom sektoru, takođe smo je dodatno razvili tako da opremimo e-trgovinska, maloprodajna i lojalti poslovanja alatima neophodnim da zaštite sebe i svoje potrošače od prevare. Radujemo se prilici da podelimo svoje znanje u ovoj oblasti sa drugim članovima MRC-a.”