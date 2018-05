Kaspersky Lab uvršćen u Gartnerov “Izveštaj o ključnim sposobnostima platformi za zaštitu krajnje tačke”

S obzirom na neprestan rast broja pretnji po krajnje tačke i potrebu korisnika za sajber zaštitom, kompanija Gartner odala je priznanje je kompaniji Kaspersky Lab za rešenje “endpoint protection platform (EPP) suite”, koje je dizajnirano da podpomogne održavanje preduzeća.

Kaspersky Lab Endpoint Protection Solutions sektor imenovan je za jednog od tri glavna proizvođača platformi za zaštitu krajnjih tačaka u Gartnerovom „Critical Capabilities for Endpoint Protection Platforms” izveštaju.

Izveštaj se bavio ocenom sposobnosti prodavaca da ispune potrebe tri specifična tipa organizacija: onih koje traže flekisiblna i prilagodljiva rešenja; onih koje zahtevaju mešavinu sposobnosti prevencije, detekcije i odgovora na pretnje i onih koje primenjuju rešenja sa fokusom na prevenciju.

Za potrebe izveštaja analiziran je 21 proizvođač, a sledeće ključne sposobnosti uticale su na krajnju ocenu koju su dobijali: prevencija, upozorenja i izveštavanja konzole, ključne funkcionalnosti EDR-a (Endpoint Detection and Response) rešenja, mogućnosti naprednog EDR odgovora, sposobnost integracije sa rešenjima trećih lica, EPP paket, sposobnosti upravljanih servisa (autsorsovanja), geografsku podržanost i podržanost različitih operativnih sistema – pri čemu kombinovane ocene određuju njihovu sveukupnu pozicioniranost.

Sveukupni rezultat kompanije Kaspersky Lab pozicionirao ju je među tri glavna proizvođača za sva tri tipa organizacije, sa ocenama 3,56; 3,76 i 3,86 od 5 za tipove A, B i C respektivno, pri čemu su njena rešenja prepoznata kao jako pogodna za organizacije tipa C, koje traže integrisano rešenje koje je ekonomično po pitanju troškova i resursa.

„S obzirom na to da svaka kompanija ima različita resursna i budžetska ograničenja kada se radi o obezbeđivanju preduzeća od pretnji, svakoj od njih potreban je pristup efektivnoj zaštiti krajnje tačke i konfiguracija prilagođena da se pozabavi njihovim jedinstvenim izazovima.

Kako je sajber bezbednost veoma promenljiva oblast, mi konstantno nadograđujemo naša rešenja za zaštitu krajnje tačke kako bismo ispratili sve poslovne potrebe preduzeća, pomažući organizacijama da uvek budu jedan korak ispred sajber pretnji sa kojima se bore na dnevnoj bazi. Postizanje plasmana u tri glavne pozicije za svaku korisničku grupu potvrđuje našu misiju da pružimo relevantnu i pouzdanu zaštitu od bilo kog tipa pretnje i za bilo koji tip preduzeća,“ rekao je Nikita Švecov (Nikita Shvetsov), glavni tehnološki direktor u kompaniji Kaspersky Lab.

Gartnerov izveštaj takođe je otkrio da su sposobnosti integracije i upravljanja rešenja za detekciju i odgovor na pretnje i dalje jedan od ključnih zahteva za kompanije, koji bi im pomogli da se izbore sa stalno razvijajućim pretnjama. Najnovija verzija rešenja Kaspersky Endpoint Security for Business pruža korisnicima višeslojnu tehnologiju zaštite kako bi se odbranili od vektora napada. Ovo rešenje se može u potpunosti integrisati upotrebom Kaspersky Endpoint Detection and Response rešenja, što omogućava preduzećima da sprovedu istragu i temeljno saniranje. Rešenje takođe pruža organizacijama poboljšanu vidljivost i sposobnosti granularnog upravljanja, kako bi im omogućila da odgovore na bilo kakav sajber izazov sa kojim se susretnu.

Kako zaštita krajnje tačke nastavlja da podupire mere IT bezbednosti za svako preduzeće, rešenja i ekspertiza kompanije Kaspersky Lab pomoći će kompanijama da unaprede i razviju svoju zaštitu kako bi održale korak sa promenjivom oblasti pretnji.