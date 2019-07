Kaspersky proširuje saradnju sa organizacijom INTERPOL u zajedničkoj borbi protiv sajber kriminala

Globalna sajberbezbednosna kompanija Kaspersky i organizacija INTERPOL potpisali su novi petogodišnji sporazum o jačanju njihove saradnje u borbi protiv sajber kriminala širom sveta. Ovo je drugi sporazum između dve strane, a prvi je potpisan 2014. godine.

Judžin Kasperski (Eugene Kaspersky), izvršni direktor kompanije Kaspersky, i Tim Moris (Tim Morris), izvršni direktor policijske službe organizacije INTERPOL, 3. jula su potpisali sporazum prema kom će kompanija Kaspersky organizaciji INTERPOL pružiti podršku, obuku i obaveštajne podatke o pretnjama u vezi sa najnovijim sajber kriminalnim aktivnostima, čime će se unaprediti sposobnosti organizacije da uoči i ulovi sajber pretnje. Svečanost potpisivanja održana je na konferenciji INTERPOL World 2019, koja je trenutno u toku u Singapuru.

Ova saradnja jača postojeće odnose između dve organizacije, a razmenom informacija i tehnologija se osigurava podrška organizaciji INTERPOL u istraživanjima vezanim za sajber kriminal. U okviru novog sporazuma, kompanija Kaspersky će deliti informacije o svojim istraživanjima sajber pretnji i pružiti neophodne alate za pomoć sa potpunom digitalnom forenzikom, sa ciljem osnaživanja napora u prevenciji sajber napada.

„S usponom sofisticiranih aktera pretnji, saradnja širom ekosistema i razmena ekspertize je važnija nego ikada. Oduševljeni smo što nastavljamo partnerstvo sa organizacijom INTERPOL i što organe za sprovođenje zakona osnažujemo informacijama i tehnologijom neophodnom za borbu protiv sajber kriminala širom sveta“, izjavio je nakon ceremonije Judžin Kasperski (Eugene Kaspersky), izvršni direktor kompanije Kaspersky.

Kompanija Kaspersky prepoznaje bezgraničnu prirodu sajber kriminala i redovno učestvuje u zajedničkim operacijama i istraživanjima sajber prijetnji sa globalnom IT zajednicom, međunarodnim organizacijama kao što su INTERPOL, agencijama za sprovođenje zakona i CERT timovima širom sveta. Prva među sajberbezbednosnim vendorima, kompanija je nedavno najavila naprednu besplatnu uslugu za agencije za provođenje zakona, čiji je cilj podizanje svesti o tome kako Kaspersky servisi deluju i kako mogu pomoći u borbi protiv sajber kriminala i sofisticiranih sajber pretnji.