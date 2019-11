Deset organizacija među kojima su: Avira, Electronic Frontier Foundation, European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, G DATA Cyber Defense, Kaspersky, Malwarebytes, National Network to End Domestic Violence, NortonLifeLock, Operation Safe Escape i WEISSER RING pokrenulo je globalnu incijativu pod nazivom Koalicija protiv stalkerwarea.

Šta je stalkerware?

Stalkerware programi omogućavaju narušavanje privatnosti pojedinca i koriste se kao oruđe za zlostavljanje u slučajevima nasilja u porodici ili proganjanja. Instaliranjem ovih aplikacija, zlostavljači mogu da dobiju pristup porukama, fotografijama, društvenim mrežama, geolokaciji, audio i video snimcima svoje žrtve (u određenim slučajevima i u realnom vremenu). Ovakvi program rade prikriveno u pozadini, bez znanja ili pristanka žrtve.

Već duže vreme, problem „stalkerwarea“ je u porastu. Neproftine organizacije se suočavaju sa rastućim brojem žrtava koje traže pomoć u vezi sa ovim problemom. Prema istraživanjima kompanije Kaspersky, broj korisnika koji se suočavaju sa stalkerwareom je porastao za 35% sa 27.798 tokom 2018. na 37.532 slučajeva u 2019. godini. Okruženje pretnji za stalkerware se takođe proširilo, pa je tako kompanija Kaspersky otkrila 380 varijanti stalkerwarea u 2019. godini – 31% više u odnosu na prošlu godinu.

Ciljevi Koalicije

Do sada, nije bilo ni standardne definicije stalkerwarea, kao ni kriterijuma za njihovo otkrivanje, što je značajno otežavalo industrii IT bezbednosti da komunicira o ovom problemu. Imajući ovo u vidu, osnivači Koalicije protiv stalkerwarea su preduzeli važan korak u stvaranju pogodne definicije i dostizanja konsenzusa o kriterijumu za otkrivanje.

Sa ciljem podrške Međunarodnom danu protiv nasilja nad ženama (25. novembar) Koalicija će takođe pokrenuti onlajn portal, www.stopstalkerware.org, koji za cilj ima da pomogne žrtvama, da omogući razmenu znanja među članovima, razvija najbolje prakse za etički razvoj softvera i edukuje javnost o opasnostima stalkerwarea.

Ključni cilj sajta je da obezbedi korisne onlajn resurse za žrtve stalkerwarea. Korisnici će naći informacije o tome šta je stalkerware, šta može da učini, i što je najvažnije, kako da se zaštite. Veb-sajt će sadržati najčešće indikatore koje korisnik treba da proveri ukoliko misli da je možda žrtva stalkerwarea i koje korake bi trebalo da preduzme, a koje ne. Na primer, važno je razmotriti da li će uklanjanje stalkerwarea potencijalno naneti još više štete, jer će nasilnik odmah o tome biti obavešten od strane aplikacije, ili bi to moglo da obriše važne dokaze za organe reda tokom istrage.

Za potencijalno ugrožene korisnike, Koalicija protiv stalkerwarea preporučuje neposredno kontaktiranje lokalne organizacije za podršku žrtvama ili organa reda i zakona radi pomoći i sporovođenja mera bezbednosti.

„Kako bismo se suočili sa ovim problemom, važno je da sajberbezbednosni vendori i posvećene organizacije rade zajedno. Industrija IT bezbednosti daje svoj input kroz unapređenje detekcije stalkerwarea i bolje obaveštavanje korisnika o pretnji po njihovu privatnost. U međuvremenu posvećene organizacije rade direktno sa žrtvama porodičnog nasilja, znaju njihove bolne tačke i zahteve, i mogu da nas usmeravaju. Stoga nastupajući zajedno, rame uz rame, bićemo u mogućnosti da pomognemo ugroženima putem tehničke stručnosti i razvoja kapaciteta“, izjavio je Vjačeslav Zakorževski (Vyacheslav Zakorzhevsky), direktor Anti-Malware Research tima, Kaspersky.

„Istraživanja su pokazala da je 70% ženskih žrtava sajber proganjanja takođe doživelo najmanje jedan oblik fizičkog i/ili seksualnog nasilja od strane partnera. Moramo zaustaviti počinioce od korišćenja telefona svojih partnera radi proganjanja. Koalicija protiv stalkerwarea nam omogućava da prikupimo informacije o rodnom nasilju i počiniocima – tako da možemo zajedno sa IT bezbednosnim kompanijama da radimo na sprečavanju nasilja nad ženama i devojkama počinjenim putem novih tehnologija.“ – Ana Mekenzi (Anna McKenzie), menadžer za komunikacije u organizaciji European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP EN)

„Kada je dizajniran da funkcioniše u potpuno prikrivenom modu, bez konstantnih upozorenja vlasniku uređaja, stalkerware može nasilnicima i drugim počiniocima dati jako oruđe za uznemiravanje, nadgledanje, utajivanje, prevare i zloupotrebe. Ova vrsta zlostavljanja može biti zastrašujuća, traumatična i podiže značajne brige o bezbednosti i privatnosti. Stvaranje ove koalicije je značajan korak ka odgovoru na ovaj problem.“ – Erika Olsen (Erica Olsen), direktorka projekta Safety Net Project at the National Network to End Domestic Violence

„Kao neprofitna organizacija znamo da tehnologija omogućava nasilnicima pristup privatnim podacima njihovih žrtava. Žrtve retko traže pomoć jer se osećaju osramoćeno. Za organizaciju WEISSER RING proganjanje postaje sve izraženiji problem sa kojim se suočavamo dok pomažemo žrtvama. Tokom 2018. godine asistirali smo u 1019 ovakvih slučajeva, što je za oko 3% više nego prethodne godine. Prema kriminalističkoj statistici nemačke policije, u 2018. je bilo gotovo 19.000 slučajeva proganjanja, za 500 više nego prethodne godine – takođe jasno povećanje. Stoga smo razvili aplikaciju NO STALK zajedno sa fondacijom WEISSER RING kako bismo žrtvama obezbedili efektivno oruđe za dokumentovanje proganjanja.“ – Horst Hinger, zamenik generalnog direktora u organizaciji WEISSER RING

Koalicija je zamišljena kao nekomercijalna inicijativa koja će okupiti stejkholdere iz neprofitnih organizacija, industrije i drugih oblasti poput pripadnika reda i zakona pod jednim krovom. Zbog velike društvene važnosti za korisnike širom sveta, sa novim varijantama stalkerwarea koji se razvijaju redovno, Koalicija protiv stalkerwarea je otvorena za nove partnere i poziva na saradnju.