Koliko smo zaista ranjivi bez pristupa mreži?

Zamislite da ste u stranoj zemlji, izgubljeni i bez ikakvog načina da stupite u kontakt sa nekim ko vam može pomoći. Kada se telefoni ili tableti pokvare, kada uređaji ostanu bez baterije ili kada ponestane mreže, to je scenario iz noćne more sa kojim su se mnogi suočili.

Prema istraživanju kompanije Kaspersky Lab, umreženi uređaji od sada su i neizostavni deo odmora – ljudi se oslanjaju na njih kako bi fotografisali (63%), pronalazili put od tačke A do tačke B (55%) ili zatražili pomoć ako im je potrebna (51%). Zapravo, ljudi se toliko oslanjaju na svoje uređaje, da 39% kaže da ne može ni da zamisli da otputuje bilo gde bez njih.

Istraživanje kompanije Kaspersky Lab je utvrdilo da ljudi zavise od toga da ostanu povezani kada putuju, što znači da ukoliko se njihovi uređaji pokvare ili izgube mrežu, oni vrlo brzo postaju ranjivi. To je česta pojava – istraživanje je utvrdilo da je svaka šesta osoba (17%) imala problema na putovanju kao posledicu gubitka mreže.

Priče iz ovog istraživanja kreću se od toga da ljudi nisu u mogućnosti da pronađu gde da odsednu, do toga da propuste poziv o promeni leta ili dobiju trovanje hranom jer nisu u mogućnosti da na internetu potraže informacije o tome gde da jedu.

Jedan anonimni ispitanik u ovoj studiji je čak rekao da je ostao zaglavljen u pustinji kada se njegov telefon isključio. Ova strašna situacija bi jednostavno bila izbegnuta da je imao pristup mreži. Međutim, bez mogućnosti da koristi svoj pametni telefon, on se našao u opasnosti.

Ostati zaglavljen u pustinji je ekstreman primer, ali nestanak mreže je briga mnogih. Većina ljudi (84%) se slaže sa tim da bi bili pod stresom da su izgubljeni na nepoznatom mestu, a dve petine (39 %) brine o tome da će im se ovako nešto i dogoditi.

Dmitri Alešin (Dmitry Aleshin), potpredsednik sektora za marketing proizvoda u kompaniji Kaspersky Lab, rekao je: ,,Ovaj incident – kao i mnogi drugi – mogao je biti izbegnutda smo svivodili malo više računao našim umreženim uređajima. Ukoliko se oslanjamo na konekciju, to nije nužno loša stvar. Na kraju krajeva, umrežavanje nam pomaže da se snađemo dok putujemo i pronađemo najbolja mesta za jelo, piće i boravak. Ali ako seveć oslanjamo na svoje uređaje,onda se potrudimo da ne ugrožavamo svoju bezbednost prilikom gubitka te umreženosti, kada smo van domova ili na nekom nepoznatom mestu! ”

Imati bezbednosno rešenje koje se može modifikovati za rad u različitim situacijama, korisnicima može pružiti spokoj i pomoći im da izbegnu probleme kada su udaljeni od kuće. Kaspersky Security Cloud radi upravo to – prilagođava se prema svakom korisniku, okruženju u kojem se nalaze, načinu i uređaju na koji se povezuju. Njegove karakteristike uključuju, između ostalog:

Anti-Theft opcija – pomaže ukoliko vam je uređaj ukraden ili se izgubi na nepoznatom mestu. Ova funkcija može zaključati i locirati izgubljen ili ukraden uređaj, uključiti alarm tog uređaja, čak i slikati lopova koji ga je ukrao.

Bezbedna konekcija – pomaže ljudima da ostanu bezbedni i zaštićeni, čak i ako su na nepoznatoj teritoriji, i koriste nepoznat Wi-Fi. Funkcija prenosi podatke preko šifrovanog kanala kako bi se osigurala bezbednost ličnih podataka.

Potrošnja energije uređaja – pomaže u trenutcima kada shvatite da će vaša baterija uskoro nestati, a vi ne znate gde se nalazite. Opcija vas obaveštava kada će vaša baterija nestati i odbrojava koliko minuta do tada je ostalo, dajući vam vreme za punjenje.