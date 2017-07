Kompanije traže zaštitu od ransomware napada

Kaspersky Lab predstavlja novu generaciju svojih Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business rešenja, razvijanih na osnovu dvadesetogodišnjeg iskustva u borbi protiv sajber kriminala, sa ciljem da nastavi da kompanijama pruža najbolju besplatnu tehnologiju za borbu protiv ransomware-a.

Istraživanje „Global IT Security Risks Survey 2017“ koje su sprovele kompanije kompanije Kaspersky Lab i B2B International pokazalo je da celokupan finansijski trošak ransomware napada može iznositi u proseku 713,224 dolara, međutim, ovaj unapređeni alat omogućiće kompanijama da prestanu da brinu zbog WannaCry i sličnih ransomware napada.

Ransomware porodice otkrivene Kaspersky Anti-Ransomware alatom: 63 odsto otkrivenih ransomware pretnji čini WannaCry

Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business je kompatibilan sa sigurnosnim proizvodima drugih proizvođača, lako se instalira i ne zahteva od poslovnih korisnika dublje tehnološko znanje da bi se konfigurisao i koristio.

Omogućava kompanijama koje ne koriste rešenja kompanije Kaspersky Lab da probaju unapređene tehnologije za borbu protiv ransomware-a bez dodatnih troškova. Alat uključuje Kaspersky Lab System Watcher komponentu koja otkriva sumnjive ransomware aktivnosti, pravi privremene rezervne kopije napadnutih fajlova i sprečava maliciozne promene, ostavljajući sistem netaknut.

Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business unapredio je i Kaspersky Security Network koja omogućava pristup Kaspersky Lab sigurnosnoj inteligenciji u sekundi, dok odstranjuje lažno pozitivne pretnje i održava visok nivo zaštite.

„Nedavna WannaCry i ExPetr epidemija su, nažalost, podsetnici da je ransomware problem realan i da može ozbiljno oštetiti bilo koju kompaniju na svetu. Činjenica da je 100.000 kompanija već preuzelo Kaspersky Anti-Ransomware alat pokazuje da kompanije postaju sve više zabrinute i svesne problema. S obzirom na veličinu procenjenog finansijskog gubitka, ohrabrujemo svaku kompaniju da proveri da li ima instalirano odgovarajuće sigurnosno rešenje. Kompanije koje sumnjaju da je njihovo sigurnosno rešenje sposobno da se izbori sa najnovijim ransomware pretnjama, mogu isprobati novi Kaspersky Anti-Ransomware alat kako bi testirali nove anti-ransomware tehnologije,” izjavio je Vladimir Zapoljanski (Vladimir Zapolyansky), direktor sektora za mala i srednja preduzeća u kompaniji Kaspersky Lab.

Organizacije koje žele da nadograde zaštitu ponuđenu u okviru Kaspersky Anti-Ransomware Tool rešenja mogu istražiti sledeću generaciju Kaspersky Lab sigurnosnih softvera za kompanije bilo koje veličine.