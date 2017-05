Korisnici često umeju da budu „najzaslužniji“ za gubitak svojih podataka

Ljudi vole svoje digitalne uređaje. Međutim, oni ih izlažu riziku svojim neopreznim ponašanjem koje kompromituje bezbednost uređaja.

Novo istraživanje koje je sprovela kompanija Kaspersky Lab ukazuje na kontradiktorne činjenice kada je u pitanju čuvanje podataka – iako su ljudi svesni sajber pretnji i sajber kriminalaca, njihova dela ukazuju na to da nedovoljno štite svoje podatke, pri čemu blizu polovine njih ne koristi čak ni osnovne bezbednosne mere, kao što su lozinke ili PIN kodovi.

Istraživanjem je ustanovljeno da je velika većina korisnika potpuno svesna bezbednosnih pretnji po njihove podatke, pri čemu se tri četvrtine ispiptanika (73 odsto) složilo sa činjenicom da sajber kriminalci i hakeri predstavljaju ozbiljnu pretnju po njihove informacije, a dve trećine (65 odsto) složilo sa tvrdnjom da malver predstavlja jednu od najopasnijih pretnji.

Međutim, očigledno je da postoji nesaglasnost između toga šta ljudi smatraju pretnjama i bezbednosnih mera koje preduzimaju (tačnije, ne preduzimaju) kako bi zaštitili podatke koji su im bitni.

Zabrinjavajuća je činjenica da otprilike samo polovina korisnika štiti svoje uređaje lozinkom, pri čemu 53 odsto njih to radi na pametnim telefonima, 42 odsto na tabletima i 48 odsto na računarima. Još više zabrinjava činjenica da svaki deseti korisnik ne preduzima ništa kako bi zaštitio svoje podatke (19 odsto na tabletima, 10 odsto na računarima i 11 odsto na mobilnim telefonima). Iako se pretnje kao što su malver i sajber kriminalci smatraju izuzetno opasnim, samo trećina korisnika ima instalirano bezbednosno rešenje na njihovom uređaju.

Pored toga, takođe postoji značajna nesaglasnost između percepcije korisnika i realnosti kada je u pitanju neodgovorno ponašanje i uticaj takvog ponašanja na podatke. Otprilike polovina (47 odsto) ispitanika priznalo je da ih njihova nepažnja može izložiti riziku, a kada su upitani kako su gubili podatke u prošlosti, u 19 odsto slučajeva korisnici su priznali da su sami slučajno izbrisali podatke. Jedina situacija gde su ljudi više gubili podatke bilo je usled oštećenja njihovih uređaja (23 odsto).

Kada su u pitanju podaci koje korisnici najviše vrednuju, fotografije i video snimci se najčešće smatraju najvrednijim i nezamenljivim podacima koji korisnici skladište na digitalnim uređajima. Međutim, to su i podaci za koje postoji najveća šansa da budu izgubljeni, pri čemu se čak 44 odsto korisnika mobilnih telefona suočilo sa ovom situacijom, kao i 37 odsto korisnika računara i 30 odsto korisnika tableta.

Andrej Močola (Andrei Mochola), direktor sektora za odnose sa potrošačima u kompaniji Kaspersky Lab, prokomentarisao je: „Vredni podaci koje čuvamo na digitalnim uređajima nisu adekvatno zaštićeni. Budući da imamo veliko poverenje u naše uređaje i skladištimo brojne privatne informacije na njima, jako je važno da praktikujemo adekvatne bezbednosne mere, bez obzira na vrstu uređaja i gde ga koristimo. Oslanjanje na višestruke uređaje kada je u pitanju skladištenje vrednih podataka zahteva stabilniji i pouzdaniji pristup bezbednosti. Samo tako se mogu obezbediti sve ranjive tačke i nadomestiti greške korisnika i potencijalni neželjeni incidenti”.

Kako bi sačuvali vredne podatke na svojim uređajima, korisnici mogu da preduzmu neke od jednostavnih bezbednosnih mera. Pravljenjem rezervnih kopija na cloud-u, korisnici mogu jednostavno povratiti svoje podatke u bilo kom trenutku i sa bilo kog mesta. Šifrovanjem osetljivih informacija, kao i zaštita uređaja lozinkom, otežaće posao kriminalcima u slučaju da ukradu uređaj korisnika. Programi za upravljanje lozinkama mogu da pomognu u kreiranju jakih i jedinstvenih lozinki.

Korisnici bi takođe trebalo da aktiviraju VPN konekcije kako bi zaštitili svoje podatke dok koriste javne WiFi mreže. Za dodatni mir, korisnici mogu iskoristiti alate za daljinsko upravljanje kako bi izbrisali osetljive podatke u slučaju krađe ili gubitka uređaja.