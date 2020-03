U pokušaju sprečavanja širenja COVID-19 pandemije, sve veći broj vlada odlučio se na zatvaranje obrazovnih ustanova i preporuke kompanijama da organizuju rad zaposlenih od kuće. Mnogi od nas će se, više nego ikad ranije, daljinski povezivati na poslovne/školske-univerzitetske mreže od kuće i samim tim dodatno opteretiti onlajn resurse.

Takođe će mnogi koji su navikli na zaštitu koju nudi korporativna/obrazovna mreža po prvi put raditi na daljinu. Ovakva situacija, u kombinaciji s oportunističkim napadima sajber kriminalaca koji iskorišćavaju strahove ljudi zbog epidemije virusa, može stvoriti idealan prostor za sajberkriminalne aktivnosti.

Rad ili učenje od kuće po prvi put može delovati zastrašujuće, posebno za one koji su navikli da imaju IT podršku pri ruci. Daljinsko povezivanje sa školskom ili poslovnom mrežom nudi fleksibilnost u tome gde i kako radimo, ali takođe može predstavljati izazov i potencijalne bezbednosne rizike. Nekoliko osnovnih koraka može pomoći svima da budu bezbedni onlajn i dok prate onlajn predavanja ili pristupaju korporativnoj mreži od kuće:

Zaštitite sve uređaje, uključujući i mobilne uređaje, pouzdanim bezbednosnim rešenjem za internet. Porbinite se da su svi operativni sistemi i aplikacije imaju najnovija ažuriranja, čim ona postanu dostupna. Koristite samo aplikacije preuzete sa pouzdanih lokacija, npr. Google Play, App Store, pouzdanih portala za daljinsko učenje ili onih koji pripadaju vašoj obrazovna instituciia ili radnoj organizaciji. Koristite samo pouzdane mreže za onlajn aktivnosti. Ako to nije vaša kućna mreža, koristite VPN (Virtual Private Network) da biste obezbedili svoju konekciju. Uvek ukucajte veb adrese. Ne idite na linkove ili priloge i ne odgovarajte na neželjene poruke. Redovno pravite rezervne kopije podataka na eksternom drajvu, koji ne sme stalno biti povezan sa mrežom, kako ne biste izgubili podatke.

„Organizacijama savetujemo da budu posebno pažljive u ovom trenutku i da se postaraju da će oni koji se povezuju na njihove mreže na daljinu biti oprezni. Treba jasno da komuniciraju sa zaposlenima kako bi bili sigurni da su oni svesni svih rizika, a osim toga treba da učine sve što mogu kako bi obezbedili bezbedan daljinski pristup onima koji su se samostalno izolovali ili se povezuju od kuće. Sajber kriminalci pokušavaju da iskoriste da iskoriste fokus na korona virus, skrivajući zlonamerne datoteke u dokumentima koji se odnose na bolest. Dakle, zbog ovog oportunističkog pristupa kriminalaca i promena radnih navika, kompanijama savetujemo naviši nivo opreza”, rekao je Dejvid Em (David Emm), glavni bezbednosni istraživač u kompaniji Kaspersky.