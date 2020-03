Vlade i kompanije širom sveta sve više podstiču rad od kuće u pokušaju da uspore širenje COVID-19/Korona virusa. Verovatno je da će kompanije, gde je to izvodljivo, dozvoliti većem broju ljudi nego ikada ranije da rade na daljinu, pa je sada pravo vreme da organizacije preispitaju bezbednost oko daljinskog pristupa korporativnim sistemima. Jednom kada se uređaji iznesu izvan mrežne infrastrukture kompanije i povežu se na nove mreže i WiFi, rizici se šire i povećavaju.

Postoji nekoliko jednostavnih koraka koji se mogu preduzeti za smanjenje sajber rizika povezanih sa radom od kuće, pa iz kompanije Kaspersky savetuju sledeće:

Obezbedite VPN kako bi se osoblje bezbedno povezalo na korporativnu mrežu

Svi korporativni uređaji – uključujući mobilne telefone i laptopove – bi trebalo da budu zaštićeni odgovarajućim bezbednosnim softverom, uključujući mobilne uređaje (npr. omogućavanje brisanja podataka sa uređaja koji su izgubljeni ili ukradeni, razdvajanje ličnih i poslovnih podataka i ograničavanje aplikacija koje se mogu instalirati)

Uvek implementirajte najnovija ažuriranja operativnih sistema i aplikacija

Ograničite pravo pristupa ljudima koji se povezuju na korporativnu mrežu

Postarajte se da je osoblje svesno opasnosti reagovanja na neželjene poruke

„Kompanijama savetujemo da budu posebno pažljive u ovom trenutku i da se postaraju da će zaposleni koji rade od kuće biti oprezni. Preduzeća bi trebalo jasno da komuniciraju sa zaposlenima kako bi bili sigurni da su oni svesni svih rizika, a osim toga treba da učine sve što mogu kako bi obezbedili bezbedan daljinski pristup onima koji su se samostalno izolovali ili rade od kuće. Osim sve većeg broja ljudi koji rade na daljinu, videli smo i sajber kriminalce koji pokušavaju da se iskoriste virus, skrivajući zlonamerne datoteke u dokumentima koji se odnose na bolest. Dakle, zbog ovog oportunističkog pristupa kriminalaca i promena radnih navika, bilo bi mudro da kompanije u ovom trenutku budu izuzetno oprezne”, rekao je Dejvid Em (David Emm), glavni bezbednosni istraživač u kompaniji Kaspersky.