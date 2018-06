Ljubimci u digitalnom dobu: šta možemo da učinimo kako bismo ih zaštitili

Kompanija Kaspersky Lab, zajedno sa istraživačkom agencijom Opeepl, ankretirala je 7.740 vlasnika kućnih ljubimaca iz 15 zemalja širom sveta* kako bi otkrila kako moderne tehnologije utiču na bezbednost ljubimaca.

Ispostavilo se da svaki peti vlasnik koristi neku vrstu digitalnog servisa kako bi nadgledao ili vodio računa o bezbednosti svog kućnog ljubimca, a u 39 odsto slučajeva upotreba ovakvih uređaja na kraju je predstavljala pretnju po ljubimca i njegove vlasnike.

Krajem maja, kompanija Kaspersky Lab objavila je izveštaj o ranjivostima u okviru uređaja za praćenje pasa i mačaka koji dozvoljavaju napadačima da manipulišu informacijama o lokaciji ljubimca ili čak da ukradu lične podatke vlasnika. U okviru najnovije studije, otkriveno je da penetracija tehnologije i digitalnih uređaja u dnevne živote ljubimaca nije ograničena samo na uređaje za praćenje.

Među popularnim alatima koje su ispitanici naveli našle su se i veb kamere za posmatranje ljubimaca, pametni telefoni i tableti sa igrama kreiranim za ljubimce, digitalne igračke, automatske hranilice/uređaji za sipanje vode, i mnogi drugih.

Međutim, da li možemo biti skroz sigurni da pokvareni regulator temperature neće pregrejati ribice, ili da automatska hranilica koja ne reaguje neće ostaviti mačku gladnom? Ovakvi slučajevi mogu biti potresni i za ljubimce i za one koji se brinu o njima. Prema ispitivanju, primera radi, polovina uređaja koji se koriste za ljubimce imaju pristup internetu, što ih čini ranjivim na sajber napade.

14 odsto ispitanih vlasnika ljubimaca izjavilo je da je barem jedan od uređaja koje koriste za svoje ljubimce bio hakovan. Drugi problemi koje su ispitanici izdvojili ticali su se toga da je uređaj prestao da radi ili da je počeo da se kvari. U pretežnoj većini slučajeva, rezultat ovoga bio je rizik po život ljubimca (32 odsto), njegovo zdravlje (32 odsto), njegovu emocionalnu dobrobit (23 odsto) ili čak emocionalnu dobrobit njegovih vlasnika (19 odsto).

„Tehnologija čini život lakšim ne samo ljudima, već i našim krznenim prijateljima. Pomoću tehnologije možemo zaštititi naše ljubimce, brinuti se o njima, i pružiti im komfor. Međutim, kao što je slučaj sa bilo kom digitalnom opremom, važno je imati na umu i rizike: bilo koji uređaj se može pokvariti ili biti hakovan od strane sajber kriminalca. Kako bi se izbegle bilo kakve neprijatne posledice, važno je unapreed primeniti jednostavne bezbednosne mere, i imati rezervni plan za slučaj da se uređaj pokvari ili bude inficiran. I, naravno, morate pažljivo birati vaš digitalni uređaj, fokusirajući se na najvažniju stvar – bezbednost vašeg ljubimca,“ rekao je Dejvid Em (David Emm) glavni bezbednosni istraživač u kompaniji Kaspersky Lab.

Eksperti iz kompanije Kaspersky Lab predlažu da pratite sledeća jednostavna pravila kako biste osigurali da su vaši kućni ljubimci bezbedni.

Ako ste ponosni vlasnik pametne kuće (smart home), postavite bezbednosna pravila za ljubimce koji u njoj žive, kao što je to ovaj zaposleni kompanije Kaspersky Lab učinio u svojoj „pet-friendly“ pametnoj kući (pogledajte video ovde)

Obratite pažnju na bezbednosne probleme povezanih uređaja pre nego što ih kupite. Informacije o otkrivenim i saniranim ranjivostima obično su dostupne onlajn i relativno ih je lako naći. Vrlo je verovatno da su uređaj koji nameravate da kupite već ispitali istraživači bezbednosti i trebalo bi da možete da saznate da li su problemi koji su nađeni na uređaju sanirani ili ne. Najbolja opcija jeste da kupite proizvode koji su već imali par softverskih ažuriranja;

Pre nego što krenete da koristite vaš uređaj, promenite podrazumevanu šifru i postavite novu koja će biti snažnija;

Nemojte dozvoliti pristup vašem uređaju izvan vaše lokalne mreže, osim ako vam je to izuzetno neophodno kako biste koristili vaš uređaj;

Onemogućite sve mrežne servise kojima nije potrebna upotreba vašeg uređaja;

Redovno ažurirajte firmver vašeg uređaja na najnoviju verziju (kada su takva ažuriranja dostupna)

Kako bi se prevazišli izazovi sajber bezbednosti pametnih uređaja, kompanija Kaspersky Lab razvila je rešenje za pametne kuće i internet stvari – rešenje Kaspersky IoT Scanner. Ovo besplatno rešenje za Adroid platformu skenira kućnu vaj-faj mrežu, i informiše korisnika o uređajima koji su povezani na nju i o njihovom stepenu bezbednosti.

Ispitanu su samo oni vlasnici ljubimaca koji koriste barem jedan pametni telefon. Ispitivanje je sprovedeno onlajn u periodu od maja do juna 2018. godine. Zemlje koje su bile uključene u ispitivanje su: Singapur, Australija, Indija, Japan, SAD, Brazil, Meksiko, Kolumbija, Italija, Holandija, Portugal, Belgija, Turska, Rusija.