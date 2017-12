Llansiran internacionalni servis za čitanje elektronskih knjiga – Bookmate

Popularna aplikacija za čitanje elektronskih knjiga nastavlja svoju ekspanziju u Evropi preko Balkana, počevši od Srbije

Bookmate​, servis za čitanje elektronskih knjiga koji povezuje ljubitelje​ ​pisane​ ​reči​ ​širom​ ​sveta,​ ​zvanično​ ​je​ ​započeo​ ​svoj​ ​rad​ ​u​ ​Srbiji. Počev od danas, čitaoci u Srbiji imaju pristup Bookmateovom rastućem katalogu od preko 850 hiljada elektronskih knjiga, na dvanaest jezika – uključujući 1500 naslova na srpskom jeziku i 300 hiljada​ ​knjiga​ ​na​ ​engleskom​ ​jeziku.

Bookmate je na domaćem tržištu već uspostavio saradnju s najvećim izdavačima, poput Lagune, Vulkana, Čarobne knjige, Znanja, Paladina, Tardisa, Otvorene knjige, Odiseje ​i drugih, a digitalizacija njihovih više nego brojnih izdanja već je u toku. Pored toga, u ponudi će se ubrzo naći i pojedina elektronska izdanja, takođe na srpskom jeziku, dostupna isključivo na servisu Bookmate. “Srbija za nas predstavlja veoma zanimljivo tržište i polaznu tačku za razvoj našeg servisa u ostalim zemljama Balkana,” rekao je Endru Baev, CEO kompanije Bookmate​.

“Uz neke zaista fantastične naslove na srpskom jeziku, kao i sjajne odnose s izdavačima u Srbiji, ubeđeni smo u uspeh servisa Bookmate u vašoj zemlji i radujemo se pružanju novog iskustva čitaocima u Srbiji.” Nakon što je pokrenuo servis u Srbiji, najjačem tržištu na Balkanu kada je reč o izdavaštvu, Bookmate u narednim mesecima planira i ulazak na hrvatsko tržište, kao i tržišta ostalih zemalja regiona.