Maštalice – online audio-priče za decu

Kompanija Vip mobile, u saradnji sa izdavačkom kućom Kreativni centar, predstavila je on-line kolekciju audio-priča namenjenu deci predškolskog uzrasta, pod nazivom Maštalice. Autori priča su domaći afirmisani pisci i mladi stvaraoci za decu, dok su se u ulozi naratora našli poznati srpski glumci.

Cilj projekta Maštalice jeste da se deci ponude kvalitetne nove priče koje govore o temama važnim za dečje odrastanje, a koje podstiču njihovu maštu, kreativnost i kritičko razmišljanje. Odabrana je audio-forma, koja, prema oceni psihologa koji su učestvovali u projektu, pozitivno utiče na razvoj dece time što im pruža mogućnost da vizualizuju ono što čuju i podstiče razvoj njihove pažnje i koncentracije. Slušanjem priča deca će spontano učiti nove reči, kao i to kako da prate priču i usredsrede se na njenu sadržinu.

„Drago nam je što u saradnji s Kreativnim centrom imamo priliku da učestvujemo u stvaranju posebnog prostora na domaćoj književnoj sceni i da omogućimo deci da u digitalnom formatu slušaju nove priče, čije su teme izabrali njihovi vršnjaci. Siguran sam da smo ovakvim odabirom autora koji su dečju maštu sproveli u delo otvorili vrata za nov pristup književnosti za decu“, izjavio je Dejan Turk, generalni direktor kompanije Vip mobile.

„Projekat Maštalice značajan je za nas zbog toga što smo u okviru njega, u duhu naziva naše kuće, okupili mnoštvo najboljih stvaralaca za decu – pisaca, ilustratora, glumaca – koji su bili inspirisani da kreiraju nezaboravne audio-priče za najmlađe. Takođe, projekat je važan kao podsticaj mladim stvaraocima da se okušaju u svetu književnosti za decu. Nadamo se da će ove priče biti povod za mnoga vesela i podsticajna druženja dece i odraslih“, izjavila je Ljiljana Marinković, direktorka izdavačke kuće Kreativni centar.

U stvaranju projekta Maštalice učestvovala su deca uzrasta od četiri do sedam godina, koja su idejno i autorski pomogla piscima u nastanku audio-priča. Deci je data sloboda da odaberu teme za priče koje žele da slušaju, kao i mogućnost da odluče o tome kakav će biti njihov kraj, a učestvovala su i u kreiranju ilustracija. Priče su napisali pisci Jasminka Petrović, Vesna Aleksić, Vesna Vidojević-Gajović, Vladislava Vojnović, Dejan Aleksić, Zlatko Vasić, Mara Vuković, Mina Ćirić i Pavle Lazarević, dok su se u ulozi naratora našli glumci Gorica Popović, Paulina Manov, Dragan Vujić Vujke i Dubravko Jovanović.

Audio-priče o tome kako se pobeđuje ajkula, šta je naumilo Panonsko more, kako izgleda jedan naopačke dan, koliko vredi kraljevska reč i da li zvezde ispunjavaju želje dostupne su na portalu www.vipmastalice.rs.