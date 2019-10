Mastercard donacija za najveću roditeljsku kuću NURDOR

Nacionalna donatorska kampanja koju je Mastercard inicirao za NURDOR (Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka), kao prva faza u okviru dugoročne saradnje je završena i Mastercard donira 250.000 evra za novu, do sada najveću NURDOR roditeljsku kuću. Na taj način će Mastercard doprineti realizaciji trajnog rešenja za obezbeđivanje potrebnih kapaciteta za roditeljsku kuću u Beogradu, koji je najveći centar za dijagnostiku i lečenje u Srbiji. Nacionalni značaj kampanje naglašen je i činjenicom da se većina dece iz cele Srbije i regiona leči u Beogradu.

Mastercard kampanja „Zajedno za kuću koju zaslužuje svaki superheroj“ je najveća do sada lokalna društveno odgovorna kampanja koju je kompanija Mastercard organizovala u Srbiji, i ujedno je od nacionalne ali i regionalne važnosti jer je Beograd najveći dijagnostički i terapeutski centar ne samo u Srbiji, već i na teritoriji Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Jelena Ristić, direktor za tržišta Srbije, Crne Gore i Bosne I Hercegovine u kompaniji Mastercard je izjavila: „U skladu sa našim opredeljenjem da poslujemo dobro time što činimo dobro, započeli smo saradnju s NURDOR-om s ciljem obezbeđivanja sredstava za novu roditeljsku kuću, ali i podizanja svesti javnosti o stalnoj potrebi za donacijama i podrškom ovoj organizaciji. Želela bih da zahvalim svim našim partnerima, ali što je najvažnije, svakom pojedincu koji je doprineo ovom velikom cilju, koji je bio inspirisan da napravi promenu na bolje, preduzimajući akcije – u ovom slučaju, transakciju“, i dodala:“ Veoma nam je drago da su građani, ali i druge kompanije podržali projekat obezbeđivanja najveće roditeljske kuće od nacionalnog i regionalnog značaja i doprineli uspešnosti naše kampanje ali i ostalih NURDOR inicijativa za prikupljanje novčanih sredstava kako bi se obezbedili neophodni smeštajni kapaciteti u Beogradu“.

Dugoročna posvećenost Mastercarda NURDOR-u podrazumeva pored finansijske podrške za obezbeđivanje nove roditeljske kuće i dalju saradnju na promociji konstantne potrebe za podršku NURDOR-u, kao i konkretne aktivnosti koje će unaprediti organizacione kapacitete NURDOR-a.

Deci koja se bore protiv raka i njihovim porodicama je potrebna najveća moguća podrška. Već 15 godina NURDOR obavlja sjajan posao time što pruža logističku, stacionarnu, psihološku i socijalnu podršku ovim malim superherojima i njihovim roditeljima. Međutim, potreba za većim kapacitetima roditeljske kuće se na žalost konstantno uvećava, tako da je sada neophodno obezbediti potpuno nove roditeljske kuće u Beogradu. Očekuje se da će nova roditeljska kuća moći da pruži smeštaj za do 20 porodica i biće najveća roditeljska kuća u Beogradu.

“Mastercard donira 250.000 evra i to je najveća pojedinačna donacija koju je neka kompanija uputila našoj organizaciji. Nova roditeljska kuća u Beogradu je najznačajniji projekat koji sprovodimo i zahvalni smo što imamo takvog partnera kao što je Mastercard koji nam pruža dugoročnu podršku. Sigurni smo da će ovo biti sjajna saradnja i radujemo se zajedničkom borbama za pobedu dobra” izjavila je Joland Korora, predsednica NURDOR-a.

Roditeljska kuća nije samo smeštaj. To je sveobuhvatan projekat nege za porodice koji uključuje svakodnevni prevoz do terapije i nazad, uvek dostupnu psihološku i socijalnu podršku, posete volontera i boravak u porodičnoj atmosferi gde se roditelji međusobno podržavaju.

Donatorsku kampanju su podržali NALED, RTS i AS Media, kao i poslovni partneri Mastercarda iz bankarskog sektora i trgovci koji su šireći poruku o kampanji svojim klijentima i korisnicima, pomogli da se podigne svest o inicijativi među njihovim potrošačima i našim korisnicima kartica.

Ovaj važan projekat pokazuje ne samo mogućnosti koje ima tehnologija za unapređenje uslova u jednom društvu, već i snagu partnerstva i zajedničkih napora ka višem cilju – u ovom slučaju podršci malim superherojima i NURDOR-u.