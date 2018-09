Microsoft domaćin regionalnog Virtuelnog samita o informisanju u maloprodaji i digitalnoj transformaciji

U sve mobilnijem i tehnološki potkovanijem svetu, iskustvo u kupovini po principu “isto za sve” više neće biti pokretač razvoja poslovanja. Nova tehnološka rešenja mogu pomoći trgovcima da odgovore na izazove tržišta koje se neprekidno menja, i obezbede personalizovana iskustva za korisnike, bilo u prodajnim objektima, online, na mobilnim uređajima ili preko telefona.

Microsoft će 27. septembra 2018. biti domaćin Virtuelnog samita za informisanje u maloprodaji (Virtual Summit on Retail Intelligence and Digital Transformation) koji će okupiti većinu zemalja Istočne Evrope. Događaj će biti fokusiran na vodeću temu decenije – digitalnu transformaciju – i pružiće kompanijama uvid u to kako da ispune očekivanja kupaca i podstaknu uključenost i lojalnost kroz jednostavan i personalizovani pristup koji obuhvata sve kanale.

Tokom događaja, Microsoft eksperti će predstaviti načine na koje digitalna transformacija pokreće najnovije tendencije u industriji, kao što su masovna personalizacija, omnikanalno iskustvo, veštačka inteligencija i mašinsko učenje. Samit će pružiti korisne informacije o tome kako kompanije mogu koristiti najnovije inovacije u industriji u cilju optimizacije poslovanja, potrošačkog iskustva (programi lojalnosti, masovna personalizacija, prepoznavanje), prodaje i marketinga (uključujući prognozu tražnje), pozicioniranja (upravljanje rafovima, optimizacija u prodajnim objektima) i logistike (upravljanje magacinom, protok inventara).

“Danas, trgovci na malo moraju da rade mnogo više nego ranije da bi rasli. Da bi uspeli, moraju da kreiraju prepoznatljiva i personalizovana iskustva koja obuhvataju naše stvarne i digitalne živote”, rekla je Maša Melkova, rukovodilac grupe za moderno radno okruženje za zemlje regiona Centralne i Istočne Evrope pri Microsoftu.

Virtuelni samit o informisanju u maloprodaji biće otvoren za Microsoftove maloprodajne partnere iz 21 zemlje regiona Centralne i Istočne Evrope, uključujući: Sloveniju, Albaniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Bugarsku, Kosovo, Makedoniju, Ukrajinu, Moldaviju, Estoniju, Litvaniju, Letoniju, Gruziju, Jermeniju, Azerbejdžan, Belorusiju, Kazahstan, Turkmenistan i Uzbekistan.

Registracija za besplatno učešće na Virtuelnom samitu dostupna je ovde.

Službeni jezik Samita je engleski.