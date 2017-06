Microsoft Stream – profesionalni video servis postao globalno dostupan

Godinu dana nakon što je Microsoft prvi put predstavio Stream, video servis namenjen poslovnim korisnicima, ova platforma postala je dostupna širom sveta – bilo u okviru Office 365 paketa, ili kao zasebna aplikacija.

Video ima ključnu ulogu u načinu na koji komuniciramo i razmenjujemo ideje.

U poslovnom okruženju video sadržaj ima dodatnu težinu kada želimo da posebno istaknemo određene aspekte poslovanja, ili da poboljšamo proces saradnje na različitim geografskim područjima, čime stvaramo efikasniju i povezaniju poslovnu organizaciju.

Globalna dostupnost Microsoft Stream servisa, obogaćenog novim ugrađenim, pametnim, funkcijama, pružiće korisnicima jednostavno, efikasno i bezbedno kreiranje, korišćenje i deljenje video sadržaja.

Nove funkcije takođe poboljšavaju učenje i produktivnost:

Intuitivan dizajn pruža jednostavnost korišćenja i povećano učešće u stvaranju i deljenju video sadržaja;

personalizovane početne stranice sa aktuelnim video zapisima, prate kanale i sadržaj koji je korisnicima bitan;

besprekorno iskustvo gledanja na različitim uređajima uklanja brigu o pristupu sadržaju;

Microsoft Stream omogućava da kompletan audio sadržaj videa postane dostupan za pretragu, pa korisnici mogu pronaći video zapise čak i ako imaju malo ili nimalo meta-podataka ili opisa;

Za još veću interaktivnost, sva lica koja se pojavljuju u video zapisu se prikazuju na vremenskoj liniji ispod videa, što olakšava detekciju određenog izlagača i njegove prezentacije;

Dodavanje vremenskih kodova u odeljku za komentare, transkripte teksta ili sadržaje omogućava korisnicima da brzo stignu do određene tačke u video zapisu.

Stream pruža i više načina za upravljanje pristupom video sadržaju u okviru grupa, koje su bazirane na Office 365 grupama, što ujedno omogućava i bogatije korišćenje svakodnevnih Office aplikacija u okviru kojih Stream može biti integrisan.

Microsoft Stream koristi najsavremeniju, ugrađenu enkripciju i autentifikaciju pristupa, kako bi bezbedno deljenje videa bilo garantovano. Pored toga, administratori mogu dodati i personalizovane bezbednosne smernice.

Svi korisnici Office 365 paketa mogu lako pristupiti Microsoft Stream servisu preko menija za aplikacije, ili preko zvanične stranice servisa. Microsoft Stream dostupan je i kao zasebna platforma za sve koji nemaju Office 365 paket.