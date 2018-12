Najpretraživaniji pojmovi na Google pretraživaču u 2018. godini u Srbiji

Kompanija Google danas je objavila rezultate godišnjeg izveštaja najpretraživanijih termina u 2018. godini, nudeći jedinstvenu perspektivu o najznačajnijim momentima i trendovima u Srbiji.

Građani Srbije su, u 2018. godini, na Google pretraživaču najčešće pretraživali rijaliti i serijske programe, kao i sportske događaje. Događajikao što su Svetsko prvenstvo u fudbalu i fudbalska utakmica Zvezda – Liverpul najviše su zanimali građane u proteklih 12 meseci. Veoma su popularne bile i pretrage aktuelnih televizijskih sadržaja, pre svega domaćih i stranih igranih serija, kao i rijaliti programa koji su zabavljali građane u ovoj godini.

U produžetku možete pogledati liste najpretraživanijih pojmova, TV serija i događaja u Srbiji tokom 2018. godine.

Najpretraživaniji pojmovi u Srbiji:

Zadruga Nebojša Glogovac Svetsko prvenstvo Zvezda – Liverpul Ubice mog oca Istine i laži Južni vetar Beer Fest Evrovizija Zvezda – Napoli

Najpretraživaniji događaji:

Svetsko prvenstvo Zvezda – Liverpul Beer Fest Evrovizija Zvezda – Napoli Vimbldon Uskrs Srbija – Švajcarska Srbija – Brazil Australian Open

Najpretraživanije serije:

Ubice mog oca Istine i laži Jutro će promeniti sve Ćerke Pogrešan čovek Žigosani u reketu Povratak Lukasa Za mog sina Istanbulskanevesta Nemanjići – rađanjekraljevine

Najpretraživaniji sportisti:

1. Milan Pavkov

2. Novak Đoković

3. Luka Modrić

4. Aleksandar Kolarov

5. Kevin Anderson

Najpretraživaniji filmovi:

1. Južni vetar

2. Pedeset nijansi – oslobođeni

3. Venom

4. Deadpool 2

5. Bohemian Rhapsody

Najpretraživaniji muzički festivali:

1. Beer Fest

2. Evrovizija

3. Beovizija

4. Exit

5. Enter Festival