Noćna mora uoči Božića: kompromitovani finansijski kredencijali trećine onlajn kupaca

Zahvaljujući Crnom petku koji se tradicionalno održava u novembru, groznica neumerene praznične kupovine je zvanično počela! Ona je praćena božićnim i novogodišnjim darivanjem, a onda i januarskim rasprodajama. Ipak, vredi znati bi ciljanje bankovnih kredencijala i onlajn naloga potrošača od strane sajber kriminalaca ove sezone moglo biti u punom jeku.

Kao što je pokazao izveštaj kompanije Kaspersky Lab “Od praznične zabave do praznične panike: božićno onlajn upravljanje novcem”, onlajn kupovina je jedna od najpopularnijih aktinosti na internetu, a jedina aktivnost ispred nje je razmena i-mejlova. I dok je većina ljudi (93%) svesna finansijskih sajber pretnji, 32% je doživelo da njihovi finansijski kredencijali padnu u pogrešne ruke.

Pogodnosti onlajn kupovine mogu biti veoma primamljive, ali neki ljudi su i dalje zabrinuti koliko su njihova onlajn plaćanja zaista bezbedna. Nažalost, njihove brige su potpuno opravdane. Istraživanje je otkrilo da od 32% ljudi čiji su kredencijali bili kompromitovani, četvrtina (26%) nikada nije uspela da povrati izgubljeni novac. Faktori koji potencijalno mogu ugroziti finansije korisnika uključuju i poteškoće u kontroli praćenja kredencijala nakon što su bili upotrebljeni na različitim platformama za e-trgovinu, kao i širok spektar mogućih metoda plaćanja.

Onlajn kupovina se može opisati kao poseta ogromnom šoping centru u kom ljudi mogu kupovati različite stvari na desetinama različitih platformi za e-trgovinu. Nije iznenađujuće što kupci imaju poteškoće da sve svoje informacije o onlajn plaćanjima drže pod kontrolom. Najveća briga više od polovine ljudi (54%) jeste da li su sajber krimilanci imali prostup njihovim finansijskim kredencijalima. Međutim, trećina (36%) ispitanih je zaboravilo ili čak nije ni pokušalo da zapamti veb stranice i aplikacije na kojima su podelili svoje finansijske podatke.

Većina korisnika se trudi da njihovi finansijski kredencijali budu što jednostaviji za pamćenje, dok svaki peti korisnik (20%) čak preferira da ih čuva na uređajima. Ovo pojednostavljuje upotrebu kredencijala tokom onlajn kupovine i korisnici ne moraju da brinu o tome da li će ih možda zaboraviti. Ipak, ukoliko bi neki od tih uređaja bio ukraden, korisnik bi bio u opasnosti ne samo od gubljenja svojih ličnih podataka, već i svog novca, jer, ukoliko bi pronašao odgovarajuće kredencijale u beleškama na uređaju, bilo ko bi mogao da pristupi finansijskum informacijama korisnika.

Širok spektar načina na koje se može vršiti digitalno plaćanje omogućava kupcima da izaberu svoj omiljeni način za kupovinu stvari ili usluga. Najpopularniji način je i dalje putem debitne ili kreditne kartice, direktnih transfera sa bankovnih računa i e-novčanika kao što je PayPal. Ipak, i drugi načini plaćanja postaju sve popularniji. Česta kupovina omogućava ljudima da prikupljaju poene putem lojalti programa i koriste ih pri ponovnoj poseti prodavcu. A zahvaljujući pametnim telefonima i pametnim satovima, potrošači sa sobom više ne moraju da nose novčanike, novac u fizičkoj formi, pa čak ni kartice. Ovo je pomoglo rastu popularnosti beskontaktnih uređaja za plaćanje, kao što su PayPal i ApplePay koje trećina (31%) kupaca redovno koristi.

“Kraj godine i sezona praznika je prelepo doba godine kada ljudi kupuju poklone za svoje prijatelje i porodicu. Ali niko ne želi da mu ovo vreme bude uništeno gubitkom novca zbog nebeznednih transfera ili onlajn prevara”, kaže Marina Titova, šef odeka za potrošački marketing u kompaniji Kaspersky Lab. “Svi bi trebalo da budemo izuzetno pažljivi sa našim finansijskim podacima i onlajn plaćanjima kako bismo izbegli unos naših kredencijala na neproverene veb stranice ili plaćanje putem neobezbeđenih uređaja.”

Kako bi onlajn kupovinu učinila bezbednom, kompanija Kaspersky Lab preporučuje upotrebu sajberbezbednosnog rešenja koje može da zaštiti onlajn transakcije i naloge za onlajn kupovinu.

Rešenje Kaspersky Security Cloud je primer toga kako softver može adaptivno pomoći u prevazilaženju izazova sa kojima se ljudi suočavaju kada se radi o održavanju bezbednih finansija. Rešenje štiti detalje vaših kreditnih kartica otvaranjem bezbednog pretraživača pri onlajn kupovini i bezbednim automatskim popunjavanjm vaših platnih detalja.

Rešenje Kaspersky Password manager je dizajnirano da obezbeđuje naše podatke, ukljujući i finansijske detalje. Ono omogućava kupcima bezbedan pristup lozinkama, PIN kodovima i ključnim kredencijalima, bilo gde i na bilo kom uređaju – čineći plaćanje brzim i sigurnim.