Nova Mastercard studija o digitalnom bankarstvu u Evropi

Novo Mastercard istraživanje koje je danas objavljeno* obuhvatilo je ispitanike iz 11 zemalja u Evropi koji su iskazali svoje stavove o važnosti digitalnih inovacija i rešenja za budućnost finansijskih usluga, trgovine i maloprodaje.

Ispitivanje o evropskim korisnicima bankarskih usluga pokazuje da je praktičnost najznačajnija prednost digitalnih bankarskih rešenja, a da su ušteda u vremenu i jednostavnost korišćenja najveći pokretači za 70, odnosno 59 posto ispitanika.

Oko 60 procenata Evropljana podržava digitalna rešenja i veruje da je digitalizacija bankarske industrije faktor koji čini život jednostavnijim i sigurnijim.

Kompanija Mastercard je trenutno ključni pokretač inovacija i partner za pružanje digitalnih rešenja, te sarađuje sa više od 30 novih digitalnih banaka u Evropi ukjučujući i N26, Holvi i Monzo, ali i mnoge druge širom sveta. Kao vodeća globalna tehnološka kompanija, Mastercard pomaže svim svojim partnerima da razviju praktična i sigurna rešenja koja su fokusirana na iskustvo korisnika.

Pružajući poznavanje tehnologija, globalnu infrastrukturu, proizvode i mrežu finansijskih institucija, Mastercard se nalazi na odličnoj poziciji da pruži podršku svim bankama i igračima u finansijsko tehnološkoj industriji, bilo da su novi u toj oblasti ili da imaju iskustvo.

Havijer Perez, predsednik kompanije Mastercard za Evropu, rekao je: „Kao tehnološka kompanija koja posluje u platnoj industriji, mi već dugo imamo u fokusu svog poslovanja podsticanje inovacija, njihovo ubrzavanje i široku implementaciju. Nama je važno da ne uvodimo inovacije tek da bismo to činili.

Već da razumemo šta je našim partnerima i njihovim klijentima potrebno kako bi nastavili da koriste digitalna plaćanja putem svih uređaja. Ova studija potvrđuje da potrošači žele jednostavna i sigurna rešenja za svoje bankarske potrebe i da su otvoreni za digitalne proizvode ukoliko im oni poboljšavaju korisničko iskustvo. Mi prihvatamo ovu promenu i ponosni smo što nas nova generacija banaka u Evropi vidi kao prvi izbor za partnera.“

Inovacije donose nove klijente

Ova studija takođe pokazuje da je lojalnost korisnika u pogledu njihove trenutne banke na relativno niskom nivou – skoro polovina potrošača u Evropi (49%) kaže da bi razmislilo o prelasku u digitalnu banku. Nemački korisnici prednjače u tome – 27% njih razmišlja o promeni banke u narednih 12 meseci, dok su sa druge strane, Holanđani najlojalniji – samo sedam procenata njih razmišlja o promeni banke, dok 52% njih želi da ostane tu gde je sada.

Pored toga, evropski potrošači veruju da će proces digitalizacije bankarske industrije uticati i na poslovnice banaka. Dve trećine ispitanika veruje da će poslovnice postojati i za 10 godina, ali da će ih biti manje, dok je samo šest procenata ubeđeno da će poslovnice u potpunosti nestati za 10 godina.

Drugi rezultati ove studije su:

Na pitanje šta bi promenili kod svoje sadašnje banke, potrošači na prvo mesto stavljaju „praktičnost“ i želju da proizvodi njihove banke budu „dostupni uvek i da budu jednostavni za korišćenje“ (42%).

Drugi najčešći odgovor je fleksibilnost i dostupnost podrške non-stop (27%).

Preko 85% ispitanika koristi digitalne bankarske servise, putem računara ili mobilnog telefona, makar jednom mesečno, a 38% to radi na dnevnom ili nedeljnom nivou.

Najaktivniji korisnici su Britanci (54%), a za njima slede Holanđani (51%) i Šveđani (37%), koji koriste digitalne bankarske usluge na dnevnom ili nedeljnom nivou, za razliku od 26% Švajcaraca i 27% Mađara koji su na dnu liste ispitanih tržišta.

Mastercard je vodeći partner za digitalne banke u Evropi

Proces digitalizacije finansijskog sektora oslanja se na partnerstva, pokazalo je Istraživanje o digitalnom bankarstvu. Preko 75% ispitanika je reklo da vide Mastercard kao pravog partnera za banke.

Jedan od najvećih partnera kompanije Mastercard u oblasti mobilnog bankarstva je N26. kompanija koja je otpočela sa poslovanjem u Nemačkoj, sada postoji na 17 tržišta i predstavlja vodeću mobilnu banku u Evropi.

„Sve što mi radimo vrti se oko vrhunskog korisničkog iskustva. Tehnologija igra ključnu ulogu u postizanju tog cilja“, izjavio je Valentin Stalf, ko-osnivač i direktor kompanije N26. „Bilo je izazovno naći partnere koji imaju digitalnu i fleksibilnu infrastrukturu koja kreira jedinstveno i jednostavno korisničko iskustvo.

Prepoznali smo da je Mastercard dinamičan igrač, otvoren za nove proizvode i tehnologije. Kada imate takve kvalitete od renomiranog brenda koji ide u korak sa najnovijim tehnologijama, a koji ima i globalnu mrežu, to je kao da ste dobili na lutriji. Mastercard je najbolji partner kome smo se i mogli nadati kada smo počeli da gradimo prvu evropsku mobilnu banku.

“ Kompanija Mastercard pruža rešenja za izdavanje i obradu kartica kompaniji N26 koja su neophodna za pružanje proizvoda klijentima, a pored toga, Mastercard pruža i tehničku podršku u pogledu platnih usluga. Kao jedan od pionira u ovoj oblasti, N26 ima za cilj digitalizaciju svih proizvoda i servisa koje nude tradicionalne banke.