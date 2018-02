Novo Microsoft istraživanje online rizika i bezbednosti na internetu

Povodom obeležavanja Dana bezbednog interneta, Microsoft je objavio drugu po redu studiju koja se bavi pitanjima online i bezbednosti interakcija na internetu.

Drugi godišnji „Indeks kulture ponašanja na internetu“ (Digital Civility Index), zasniva se na istraživanju sprovedenom u 23 zemlje širom sveta, što je za 9 više u odnosu na prošlu godinu, gde su ispitivani stavovi i percepcije ljudi o online ponašanju i interakcijama. Anketirani su mladi uzrasta od 13 do 17 godina i odrasli od 18 do 74 godine, koji su ispitivani o svojim iskustvima sa 20 različitih primera online rizika, razvrstanih u četiri kategorije vezane za online ponašanje, reputaciju, i uznemiravanje seksualne i lične prirode.

Prema najnovijoj studiji, digitalna interakcija među ljudima, kao i odgovori na online rizike pokazuju znake napretka i poboljšanja širom sveta. U tom smislu iznenađuje jedan od pokazatelja istraživanja da mnogi od onih koji su bili ciljani za zlostavljanje na mreži, kažu da su počinioci došli iz njihovih neposrednih porodica i društvenih krugova.

Skoro dva od tri ispitanika (61 procenat) su rekli da imaju neka saznanja o svojim online zlostavljačima. Više od trećine (36 posto) reklo je da lično poznaje počinioca: od čega je 17 posto odgovorilo da je počinitelj bio prijatelj ili član porodice, dok je skoro jedan od pet ispitanih (19 posto) reklo da je počinilac bio poznanik. Jedna četvrtina anketiranih izjavila je da je prestupnik bio neko koga su poznavali samo online, a 37 odsto je izjavilo da je njihova izloženost riziku na mreži došla od potpunog stranca. Porodica i prijatelji su činili visok procenat počinilaca među onima koji su izjavili da su zlostavljani na mreži (41 posto) ili diskriminisani (36 posto).

Među najistaknutijim online rizicima se nalaze neželjeni kontakt i različite vrste prevara.

Prošlogodišnje istraživanje je pokazalo da veliki deo ispitanika (63%) ili nije znao, ili nije bio siguran gde da potraži pomoć ukoliko dođe do online rizika. Srećom, ova slika se promenila na bolje u ovogodišnjem istraživanju. Sada je 45 procenata ispitanika, što je poboljšanje od 8 posto, reklo da zna gde da nađe pomoć u rešavanju rizika na internetu, a 46% je izjavilo da su izuzetno ili vrlo sigurni u svoju sposobnost da reše online pretnje.

U želji da se međusobno poštovanje i razumevanje postave kao standardi online komuniciranja, Microsoft je nastavio svoj Izazov kulture ponašanja na internetu, i preporučio 10 jednostavnih načina da zaštitimo sebe i druge od online rizika.

Za više informacija o rizicima interakcija na internetu, kao i o načinu na koji ih možete sprečiti i izbeći, pogledajte blog post, Žaklin Bušer, glavnog oficira za online bezbednost u Microsoftu.