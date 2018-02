O čuvarima internet identiteta na DIDS 2018

U godini kada .RS domen slavi svoj 10. rođendan, po deveti put se održava najposećenija godišnja konferencija o Internetu u Srbiji – DIDS 2018. Organizuje je Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS), 6. i 7. marta, u Hotelu „Metropol Palace“ u Beogradu. Slogan Dana internet domena Srbije ove godine glasi „Čuvari internet identiteta“.

Prvi blok DIDS-a pod nazivom „Sajber ličnost“ posvećen je evropski, a i globalno, aktuelnoj temi GDPR – Opšta uredba o zaštiti podataka o ličnosti, koja krajem maja stupa na snagu u EU i utiče i na poslovanje pojedinih poslovnih subjekata u Srbiji. O njoj, a i o drugim aspektima privatnosti na Internetu, moderator Vladimir Radunović razgovaraće sa učesnicima panel diskusije.

Tomas Rikert (Thomas Rickert), predsedavajući Foruma za nazive i brojeve u Udruženju internet industrije „eco“, je advokat iz Nemačke, koji će da održi i uvodno predavanje u temu. U diskusiji će se pridružiti Kormak Kalanan(Cormac Callanan), direktor „Aconite Internet Solutions“ iz Irske, i Nevena Ružić, pomoćnik generalnog sekretara pri Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Drugi blok nosi naziv „Digitalno nasleđe“ i bavi se digitalizacijom u kulturi i nauci, a moderator je dr Tamara Vučenović.

Pre panel diskusije, uvodno predavanje održaće Matjaž Filo, rukovodilac Sektora za IT na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani. U diskusiji učestvuju i dr Adam Sofronijević, zamenik direktora Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu, i Nikola Božić, programski direktor Istraživačke stanice Petnica.

Treći blok, nazvan „Onlajn poslovanje“, moderira Radomir Lale Marković, koji je ujedno i voditelj cele Konferencije. Na početku bloka Milovan i Branka Matijević, iz kompanije „Mineco Computers“, predstaviće rezultate istraživanja „Indeks digitalne vitalnosti malih, mikro i srednjih preduzeća u Srbiji 2017“, koje je po prvi put urađeno u Srbiji.

Zatim ćemo vam predstaviti domaće firme koje u svom poslovanju uspešno koriste sve prednosti internet tehnologija na nacionalnim internet domenima: vivatravel.rs, garden.rs, archiplay.rs, iskonmode.rs, studiomaruska.rs i teglas.rs.

U okviru DIDS 2018, 7. marta, biće održan Regionalni TLD forum – stručni skup za predstavnike nacionalnih internet registara iz regiona.

DIDS je, kao i do sada, besplatan za sve posetioce, uz obaveznu registraciju zbog ograničenog broja mesta. Registracija posetilaca počinje krajem februara, preko sajta na adresama dids.rs i дидс.срб.