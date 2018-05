Onlajn platforma – prozor za nove poslovne mogućnosti u regionu

Sve relevantne informacije o šest privreda Zapadnog Balkana, potencijalnim ulagačima zainteresovanim za poslovanje u ovom regionu biće dostupne na zajedničkoj regionalnoj onlajn investicionoj platformi. To je izjavio Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije i predsednik Upravnog odbora Komorskog investicionog foruma zapadnobalkanske šestorke danas u Londonu, na Investicionom samitu Evropske banke za obnovu i razvoj posvećenom Zapadnom Balkanu.

Čadež je jedinstvenu platformu – prvi proizvod zajedničke komore Zapadnog Balkana sa sedištem u Trstu, predstavio u prisustvu šest premijera regiona, evropskih zvaničnika, čelnika međunarodnih finansijskih institucija i korporacija – potencijalnih investitora u privrede regiona.

Ovo je, po rečima Čadeža, prvi put da promovišemo region od 18 miliona ljudi kao jedinstvenu destinaciju za investiranje.

„Budućnost regiona je u umrežavanju pojedinačnih ekonomija, jer ćemo samo kao region u celini, zajedno biti privlačniji investitorima i konkurentniji na velikom tržištu EU. Zajedno ćemo ili uspeti ili propustiti šansu koja je pred nama“, rekao je Čadež.

Onlajn platforma, kako je objasnio predsednik PKS, predstavlja prozor za nove poslovne mogućnosti u regionu: baza sadrži sve podatke važne potencijalnim investitorima, od makroekonomskih pokazatelja, kreditnog i poslovnog rejtinga, do informacija o regulatornom okviru za poslovanje i odgovora na pitanja zašto investirati u našem regionu, koje su komparativne prednosti i pogodnosti za ulaganja.

„Platforma omogućava detaljno pretraživanje i poređenje podataka za svih šest ekonomija regiona u 20 različitih kategorija, koje obuhvataju propise u oblasti poreske politike, javnih nabavki i administrativnih procedura bitnih za poslovanje i ulaganje. Posebno mesto na portalu imaju male, inovativne kompanije i njihova rešenja koja su prepoznata u svetu, a mogu da budu korisna i investitorima. Budućim ulagačima pružamo i uvid u iskustva kompanija koje su već ulagale u ovom regionu, ukazao je Čadež.

Sadržaj platforme biće veoma koristan i privrednim komorama, članicama Komorskog investicionog foruma, kao alat u kreiranju preporuka donosiocima odluka i kvalitetnih inicijativa za otklanjanje prepreka uspešnijem poslovanju, usaglašavanje regulative, procedura i prakse za efikasnije poslovanje kompanija iz regiona i sveta.

Izlaganjem o poslovnoj zajednici regiona kao pokretačkoj snazi regionalnih integracija, Čadež će u toku dana učestvovati na panelu o merama za bolje povezivanje ekonomija i stvaranje zajedničkog tržišta i investicionog prostora Zapadnog Balkana. Na panelu će govoriti Ana Brnabić, premijerka Srbije, evropski zvaničnici, predstavnici EBRD i Svetske banke. Ovogodišnji investicioni samit u Londonu, osim infrastrukturnom povezivanju, posebnu pažnju poklanja takozvanim „mekim“ merama, odnosno aktivnostima za usklađivanje zakonodavstva, uklanjanje necarinskih barijera, poboljšanje dubinskih i horizontalnih veza tržišta kapitala, jačanje poslovnog okruženja u regionu i podsticanje stranih ulaganja.

Adresa platforme je www.investinsee.com