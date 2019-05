Opasnost od nepoznatog: trećina korisnika bi prodala svoje privatne podatke nekome koga ne poznaju

Nesmotreno deljenje podataka na internetu zarad kratkoročnih dobitaka čini potrošače izloženijim nego što su očekivali, navodi se u novom istraživanju kompanije Kaspersky Lab[. Uprkos besu i brizi koji okružuju visoko-profilne skandale o deljenju podataka, uključujući i slučajeve kada je Facebook kompanijama Netflix i Spotify omogućio brisanje privatnih poruka korisnika[2] , više od polovine korisnika interneta (56%) smatra da je potpuna privatnost u modernom digitalnom svetu nemoguća. Mnogi često rizikuju kada je reč o zaštiti integriteta svojih podataka i ličnosti na internetu– ali uz potencijalno veliku cenu i posledice.

Uprkos realnim posledicama koje se dovode u vezu sa pogrešnom upotrebom ličnih podataka ili njihovim zapadanjem u pogrešne ruke, svaka peta (18%) osoba bi sa zadovoljstvom žrtvovala svoju privatnost i podelila podatke ukoliko bi zauzvrat dobila nešto na poklon. Više od trećine ispitanika (39%) bi čak prihvatilo novac za koji bi nepoznatoj osobi dali pun pristup svojim privatnim podacima. S obzirom na to da je veća verovatnoća da će internet korisnici podeliti svoje privatne podatke ukoliko nešto mogu da dobiju zauzvrat, ovaj kratkoročni pristup može prouzrokovati dugoročnu štetu.

Nedavni slučajevi kao što su tvitovi Džejmsa Gana (James Gunn) ili Kevina Harta[3] (Kevin Hart), pokazuju da podaci koje voljno delite na internetu mogu kasnije da vas ugroze na načine koje ne možete ni da zamislite – dovodeći u pitanje vaš ugled i karijeru. Poslodavci i potencijalni poslodavci sve češće pretražuju društvene mreže kao što su Linkedln, Instagram i Facebook, kako bi potvrdili da su njihovi zaposleni i potencijalni kandidati ugledni i da svojim aktivnostima ne dovode kompaniju u nezgodan položaj. Zaposleni bi isto tako trebalo da budu obazrivi u vezi sa tim koliko otkrivaju o sebi i svom poslu na društvenim mrežama. Zaista, cifre[4] pokazuju da je 57% poslodavaca na društvenim mrežama naišlo na sadržaj zbog kog nisu zaposlili kandidata, a trećina (34%) je kaznila ili otpustila postojećeg zaposlenog zbog sadržaja koji su podelili na internetu.

Bez obzira na to da li ih javno delimo ili ne, ukoliko informacije o nama dođu u pogrešne ruke na internetu to može imati ogroman uticaj na naš svakodnevni život. Istraživači kompanije Kaspersky Lab su pronašli da se više od četvrtine (26%) ispitanika našlo u situaciji da je bez njihove dozvole pristupljeno njihovim privatnim podacima – a taj broj raste do trećinu (31%) kada su u pitanju osobe starosti između 16-24 godine. Posledice ovoga bile su široke i varirale su, a više od trećine ispitanih (36%) je dozivelo stres zbog ove situacije. Ovaj broj se povećao do 42% među onima starosti između 16-24 godine; svaka peta osoba (21%) doživela je novčani gubitak; dok je četvrtina (25%) uznemiravana spamovima i reklamama.

Ove posledice se javljaju uprkos tome što mnogi od nas preduzimaju potrebne korake kako bi sačuvali tajnost informacija ili sprečili druge da pristupe ličnim i poverljivim podacima. Ispitanici najviše strahuju da će sajber kriminalci videti ili pristupiti njihovim privatnim podacima – praćeni internetom generalno i vladom –pa tako 62% ispitanika štiti svoje uređaje šiframa kako bi očuvali privatnost informacija. Trećina (35%) redovno proverava i menja podešavanja privatnosti na uređajima, servisima i aplikacijama koje koriste (što se povećava do 42% za one starosti između 16-24 godine i nešto preko četvrtine (28%) za one koji imaju preko 55 godina); četvrtina ispitanika (25%) prekriva svoje veb-kamere kako bi sačuvala privatnost podataka; svaki peti (21%) muškarac kodira podatke, što čini svaka deseta (11%) žena.

Marina Titova (Marina Titova), direktorka odeljenja za potrošački marketing u kompaniji Kaspersky Lab je izjavila: ,,Ne morate mnogo tražiti da biste videli kako podaci mogu biti pogrešno korišćeni ili korišćeni protiv korisnika u različitim situacijama, iz različitih razloga. Bilo da se radi o Marriott data upadu[5] iz 2018. godine koji je uticao na 500 miliona klijenata i rezultirao da mnogi postanu žrtve krađe identiteta, ili o slučaju kada je prodavac u radnji Forever 21 na kasi razotkrio informacije sa kreditne kartice kupca[6] . Ili o skorašnjem slučaju kada je muzičareva[7] tadašnja devojka iskoristila njegov imejl nalog da odbije muzičku stipendiju u pokušaju da ga spreči da se odseli iz Montreala. Dobro poznavanje digitalnog sveta i svest o značaju onlajn privatnosti i toga kako zaštititi sebe mogu da spreče kompromitovanje vas i vaših podataka.”

”Privatnost podataka jeste i treba biti ostvarljiva za sve. Tajne moraju biti bezbedne i gubitak podataka ne treba da bude nešto što očekujemo već izuzetak onlajn transakcija. Kombinovano rešenje bezbednosnih proizvoda i praktičnih koraka može umanjiti pretnje i sačuvati bezbednost vaših onlajn podataka.”

Kako biste sačuvali privatnost na internetu i da ne biste postali žrtva pogrešne upotrebe podataka, u produžetku se nalazi nekoliko jednostavnih koraka koje bi trebalo da pratite:

· Razmislite dva puta pre nego što objavite nešto na društvenim mrežama. Da li može doći do širih posledica ukoliko neku informaciju ili vaša shvatanja učinite dostupnim za javnost? Može li sadržaj biti iskorišćen protiv vas ili na vašu štetu sada ili u budućnosti?

· Nemojte deliti šifre vaših onlajn naloga sa porodicom ili prijateljima. To može izgledati kao dobra ideja ili zgodan način deljenja naloga sa voljenima, ali takođe povećava mogućnost da će šifra biti otkrivena od strane prevaranata. Čuvajte ih za sebe i zaštitite svoje privatne informacije u slučaju da dođe do problema u vašem međusobnom odnosu.

· Shvatite svoju onlajn privatnost ozbiljno i nemojte deliti ili dozvoliti pristup vašim informacijama trećim stranama osim kada je to apsolutno neophodno, kako ne bi došlo do njihovog otkrivanja i kako ne bi dospeli u pogrešne ruke.

