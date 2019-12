Početak druge sezone serije „You“– stručnjaci za sajber bezbednost upozoravaju da ne potcenjujete stalkerware programe

Na Netflixu 26. decembra počinje druga sezona serije „You – You’ll love me“. Radnja ove serije prati prodavca knjiga Džoa Goldberga (Joe Goldberg) koji razvija ekstremnu opsesiju prema svojoj mušteriji Gvinevir Bek (Guinevere Beck), proganja je na svaki mogući način i na kraju je ubija. Ono što bi u stvarnosti bilo prava noćna mora, privuklo je pažnju mnogih žena u prvoj sezoni.

Međutim, proganjanje je ozbiljan problem koji se sve više širi digitalno. Takozvani stalkerware programi – špijunski softver tajno instaliran na pametnom telefonu žrtve – omogućavaju trećim licima da ugroze privatnost druge osobe. Stalkerware se može legalno kupiti i njegova upotreba je sve veća: analize kompanije Kaspersky pokazuju da je u odnosu na prethodnu godinu u prvih osam meseci 2019. godine u Srbiji došlo do rasta od 81% kada su u pitanju pokušaji instalacija stalkerware programa.

Dejvid Em (David Emm), glavni istraživač bezbednosti u kompaniji Kaspersky, komentariše ovu sve prisutniju opasnost:

„Stalkerware programi su rašireniji nego što se možda misli; oni rade u pozadini, a pogođena osoba to ne primećuje. Nakon uspešne instalacije, počinilac može pristupiti vestima, fotografijama, društvenim mrežama, geolokaciji i audio ili video snimcima sa kamere – u nekim slučajevima čak i u realnom vremenu. Situacije iz ove uzbudljive TV serije koje su privukle pažnju mnogih zapravo su ozbiljan problem u stvarnom životu i prava pretnja mnogim ženama, ali i muškarcima. Iz tog razloga, nedavno smo započeli saradnju sa brojnim partnerima u okviru inicijative „Koalicija protiv stalkerwarea“, kako bismo skrenuli pažnju na opasnosti od stalkerware programa i pomogli onima koji su ugroženi.”

Koalicija protiv Stalkerwarea počinje sa radom

Osim kompanije Kaspersky, devet renomiranih kompanija i udruženja, među kojima su i Avira, the Electronic Frontier Foundation, the European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence, G DATA CyberDefense, Malwarebytes, National Network to End Domestic Violence, NortonLifeLock, Operation Safe Escape i Weißer Ring, pridružile su se inicijativi pod nazivom „Koalicija protiv Stalkerwarea”[3] čiji je cilj zaštita od špijunskih softvera. Nova globalna radna grupa će udružiti ekspertizu iz oblasti podrške žrtvama i oblasti sajber bezbednosti kako bi pomogli ugroženim korisnicima.

Kako se zaštititi od stalkerwarea

Blokirajte instalacije programa iz nepoznatih izvora u podešavanjima vašeg pametnog telefona

Nikada ne otkrivajte šifru vašeg mobilnog telefona, čak ni nekome kome verujete

Nikada ne skladištite nepoznate fajlove ili aplikacije na vašem telefonu, jer mogu ugroziti vašu privatnost

Promenite sva bezbednosna podešavanja na vašem telefonu nakon raskida. Bivši partner može da pokuša da iskoristi vaše lične informacije kako bi manipulisao vama.

Proverite listu aplikacija na vašem uređaju kako biste otkrili sumnjive programe instalirane bez vašeg pristanka

Koristite pouzdano bezbednosno rešenje, kao što je Kaspersky Internet Security for Android, koje vas upozorava svaki put kada postoji pokušaj instalacije komercijalnih spajvera na vaš uređaj

Ako mislite da ste žrtva praćenja i treba vam pomoć, kontaktirajte relevantne organizacije radi stručne pomoći