Pokrenut besplatan eBook specijal za rad od kuće

Prelazak na rad iz kancelarije na rad od kuće nije jednostavan proces. Veći broj freelancera i ljudi koji godinama rade “remote” reći će da je potrebno mnogo vremena za adaptaciju i da efikasnost čitavih timova zavisi od dobre postavke, jasne organizacije i dobrih alata.

Zbog Covid-19 veliki broj ljudi širom sveta našao se u ovoj situaciji. Na internetu i društvenim mrežama pokrenut je Serijal “Rad od kuće” kao besplatan vodič na srpskom jeziku. Do sada su objavljene dve elektronske knjige sa savetima, testovima i preporukama u PDF formatu (attachment) koje se mogu preuzeti: Efikasni online sastanci i Uspešno vođenje projekata online.

Svet se menja, digitalizacija je naša svakodnevnica, veliki broj mobilnih aplikacija i jednostavnih rešenja su nam na dohvat ruke. Studenti širom sveta danas uče ono što će tek biti poslovi budućnosti, a čini se, kao da imamo sve manje vremena da budemo radoznali i istražujemo nove alate za rad. Već sada se postavlja pitanje da li će korona virus promeniti izgled kancelarije budućnosti?

Većini kompanija rad od kuće, na koji su sada primorani, predstavlja veliki izazov – najpre zato što nikada nisu poslovali na taj način, ali i zato što su „preko noći“ morali da kompletan biznis prebace na remote work. Upravo zbog toga nastali su ovi specijali koji se fokusiraju na savete i dosadašnja iskustva, a kako bi pomogli pojedincima i kompanijama da postave strukturu rada brzo i efikasno.