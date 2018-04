Pokrenuta digitalna platforma za podršku osobama sa autizmom

Roditelji i članovi porodica osoba sa autizmom biće u mogućnosti da besplatno zakažu savetovanje sa psiholozima, defektolozima, lekarima, socijalnim radnicima ili pravnicima zahvaljujući digitalnoj platformi „Savetovalište“, koja je rezultat projekta Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom i kompanije Vip mobile.

Simbolično, na Svetski dan osoba sa autizmom, „Savetovalište“ je predstavljeno na stranici savetovaliste.autizam.org.rs kao pomoć i rešenje u vidu onlinesesija sa jasnim ciljem da stručnjaci pruže neophodne informacije i podršku osobama sa autizmom i njihovim porodicama u svakodnevnim izazovima.

„Konstantno radimo na poboljšanju kvaliteta života osoba sa autizmom i njihovih porodica. Već nekoliko godina unazad učestvujemo u različitim EU projektima, i trudimo se da inovativna rešenja donesemo u Srbiju, a potom i u sve njene gradove do onih kojima su ta rešenja najpotrebnija. Izuzetno nam je drago što za partnera imamo kompaniju Vip mobile i što Svetski dan osoba sa autizmom obeležavamo pričajući o lokalno realizovanom projektu koji će pružiti direktnu podršku osobama sa autizmom i njihovim porodicama širom Srbije,“ poručila je Vesna Petrović, predsednica Upravnog odbora Saveza udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.

Iz Saveza potrebu za ovom digitalnom platformom objašnjavaju činjenicom da je najveći broj dijagnostičkih centara i servisa podrške za osobe sa autizmom lociran u Beogradu, te da mnoge porodice širom Srbije ne mogu finansijski da priušte dolaske u Beograd ili su prinuđeni da koriste dane godišnjeg odmora kako bi sa detetom uopšte doputovali do potrebnih usluga. Takođe, platforma im omogućava i duže sesije, kao i mogućnost biranja stručnjaka prema oblasti iz koje im je podrška potrebna. Među njima je i prof.dr Nenad Glumbić sa fakulteta FASPER.

„S obzirom na dosadašnje iskustvo koje sam imao sa roditeljima, podrška im je potrebna na mnogo višem nivou. Na ovaj način ćemo kolege i ja biti dostupniji kako bi porodice dobile adekvatne savete i tačne informacije koje su im potrebne,“ poručio je Glumbić.

Korišćenje platforme je jednostavno; registracija je vrlo slična onoj koja je neophodna za društvene mreže, bez instaliranja dodatnih programa. Na platformi su dostupni opis, biografije stručnjaka i jednostavan alat za zakazivanje termina.

Savetovalište je samo jedan od projekata u okviru novogodišnje donacije kompanije Vip mobile Savezu udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom.

„U Vipu konstatno radimo na razvoju i uvođenju digitalnih rešenja koja mogu znatno da olakšaju svakodnevni život. Iz tog razloga smo i deo naše donacije usmerili upravo u razvoj online platforme koja će porodicama osoba sa autizmom omogućiti lakši pristup potrebnim informacijama i savetima,“ izjavio je Đorđe Vuksanović, direktor razvoja u kompaniji Vip mobile.

Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom je udruženje roditelja koje postoji više od 40 godina, i danas je krovna organizacija koja okuplja 16 udruženja za pomoć osobama sa autizmom iz cele Srbije. U pitanju je neprofitna organizacija i svi aktivni članovi, roditelji i stručnjaci, su volonteri.

U poslednjih deset godina, kompanija Vip kroz novogodišnju donaciju pomaže najranjivijim društvenim grupama u zemlji. Zajedno sa svojim korisnicima, Vip je do sada prikupio značajna sredstva koja su iskorišćena za poboljšanje uslova osetljivih grupacija stanovništva, poput dece bez roditeljskog staranja, žrtava trafikinga, slepih i slabovidih, mališana obolelih od malignih bolesti, itd.