Polovina roditelja dopušta deci da sami upravljaju svojim onlajn aktivnostima?!

Nedavno globalno istraživanje sprovedeno od strane kompanije Kaspersky pokazalo je da 52% roditelja poverava deci da upravljaju svojim aktivnostima na internetu i veruju da njihova deca znaju za granice kada je reč o vremenu koje provode onlajn. Međutim, 70% roditelja priznaje da oni sami provode previše vremena onlajn, a gotovo tri četvrtine (72%) smatra da internet i korišćenje mobilnih uređaja generalno ometa porodični život.

Nema sumnje da digitalne aktivnosti mogu stvoriti zavisnost i ozbiljno odvratiti decu od avantura u stvarnom svetu. Međutim, više od polovine savremenih roditelja veruje svojoj deci kada je reč o vremenu provedenom na internetu i, što je još interesantnije, ova praksa je uobičajenija među očevima. Tate izgleda imaju više poverenja da će njihova deca znati kada treba da naprave pauzu, gotovo 3 od 5 (57%) zauzima ovaj pristup, u poređenju sa manje od polovine (48%) mama.

Međutim, ovde nije samo pitanje poverenja da će se deca na vreme isključiti sa interneta. 40% roditelja uopšte ne oseća potrebu da kontroliše ili nadzire korišćenje interneta i onlajn aktivnosti svoje dece. Ovo može biti rizična strategija jer, uprkos tome što su deca upoznata sa onlajn aplikacijama i dobro se snalaze na interetu, samo jedan klik ih deli od sajber rizka.

Pored ovakvog pristupa onlajn aktivnostima dece, istraživanje je takođe pokazalo da roditelji nisu restriktivni kada je reč o ličnim navikama korišćenja mobilnog telefona ili količini vremena provedenog na internetu: 70% je prepoznalo da su na neki način zavisni od interneta. Štaviše, 84% njih priznaje da su koristili mobilne uređaje ili druge uređaje povezane sa internetom ispred svog deteta ili dece kod kuće, a polovina roditelja (51%) je nekada dozvolila da internet i mobilni uređaji prekinu razgovor sa decom.

„Internet i digitalne usluge nude deci širok raspon privlačnih sadržaja, i mogu im zaokupiti pažnju duže vreme. Takođe, treba upamtiti da svakodnevne aktivnosti mogu biti još privlačnije, naročito ukoliko su roditelji spremni da ulože svoje vreme i provedu ga zajedno sa decom, radeći zajedničke aktivnosti. Ovo vreme je zapravo još važnije i vrednije za porodicu i prijatelje, da se povežu, stvaraju posebne veze i nove uspomene“, izjavila je Marina Titova, direktorka odeljenja za potrošački marketing u kompaniji Kaspersky.

Kako biste pomogli deci da na odgovarajući način koriste svoje vreme na internetu, kompanija Kaspersky preporučuje preduzimanje sledećih koraka:

· Pokažite da vam je stalo tako što ćete odložiti svoje uređaje u trenucima kada deca zahtevaju vašu pažnju

· Ako smatrate da vaše dete provodi previše vremena onlajn, ne žurite sa postavljanjem ograničenja. Umesto toga razgovarajte s njima smireno, kako ne biste isprovocirali negativnu rekaciju što dugoročno može napraviti štetu

· Učinite vreme za odmor raznovrsnijim i privlačnijim kako bi vaše dete želelo da ga provede bez uređaja. To može biti isprobavanje novog sporta ili aktivnosti za celu porodicu

· Diskutujte o osnovnim pravilima kada je reč o korišćenjju društvenih mreža i drugih alata komunikacije, kako ne bi uticali na školske obaveze ili druženje sa prijateljima u stvarnom svetu

· Uvedite pravila za celu porodicu, kako se deca ne bi osećala izdvojenom ili nepravedno ograničenom u korišćenju interneta. To može uključivati zabranu korišćenja telefona tokom večere, ograničenje u korišćenju uređaja ili čak ostavljanje uređaja van sobe kada se ide na spavanje

· Porodična verzija rešenja Kaspersky Security Cloud uključuje Kaspersky Safe Kids što će pomoći u zaštiti vaše porodice i ličnih podataka, kao i zaštiti dece onlajn,