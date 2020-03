Polys – Prva bezbedna platforma za onlajn glasanje

Polys, projekat Kaspersky Innovation Huba koji razvija bezbednu platformu za onlajn glasanje namenjenu preduzećima, univerzitetima i političkim partijama, predstavio je prototip svoje nove Polys mašine za glasanje. Uređaj je prvi ove vrste koji uključuje blokchain tehnologiju i deluje uporedo sa Polys onlajn izbornim sistemom, tako da se svi glasovi – bilo da se daju na biračkim mestima ili na ličnim uređajima – prenose i obrađuju zajedno na bezbedan način. Ovo omogućava učesnicima da izaberu načina glasanja i istovremeno osigurava organizatorima uvođenje bezbedne opcije onlajn glasanja sa zagarantovanom privatnošću.

Onlajn glasanje donosi brojne koristi kako organizatorima tako i učesnicima izbora, uključujući: mogućnost daljinskog glasanja; automatsko izračunavanje rezultata; olakšavanje logističkih izazova; i obezbeđivanje centralizovanog upravljanja procesima. Međutim, premeštanje glasanja onlajn može predstavljati prepreku ljudima koji nisu uobičajeni korisnici pametnih telefona ili laptopova, ili onima koji jednostavno više vole lično da glasaju na biračkom mestu. Drugi izazov je omogućavanje tajnog glasanja, bez otkrivanja odluke osobe koja glasa, i istovremeno pružanje mogućnosti da glasači provere da li su njihovi glasovi prebrojani.

Kako bi se ovaj problem prevazišao, stvorena je Polys mašina za glasanje koja radi na tehnologiji distribuiranog registra. To znači da se sve informacije o glasanju pohranjuju na decentralizovani način na nekoliko blockchain čvorova. Organizator glasanja može izabrati nekoliko računara na kojima će sačuvati ove podatke, na primer, na onima koja pripadaju pouzdanim organizacijama ili nezavisnim posmatračima. To umanjuje šanse za varanje, jer bi prevaranti morali da upadnu na sve ove računare kako bi mogli da manipulišu rezultatima.

Da bi koristili neku od mašina, birači moraju da prođu proveru dokumenata kako bi dokazali svoj identitet. Zatim bi dobili jedinstveni QR kod (ili drugi token) koji niko osim njih ne zna. Nakon skeniranja pomoću posebnog uređaja, glasač može izabrati opciju na displeju Polys mašine za glasanje. Putem ovog QR koda, glasač takođe može proveriti na posebnom veb-sajtu da li je njegov glas registrovan u blockchainu, ali njihovo ime i izbor neće biti sačuvani u blockchainu kako ih ne bi povezali sa određenom osobom.

Pristupni kod se takođe može povezati sa izborima u određenoj oblasti. To znači da se građanima prilikom glasanja prikazuju predstavnici njihovih lokalnih izbora, čak i ako su na biračkom mestu koje se nalazi u drugom regionu. Da bi se omogućile revizije i ponovno brojanje, na ove distribuirane registre se može povezati poseban Polys štampač koji pruža tačan pisani dokaz. Ovaj uređaj se nalazi u sedištu regionalnog izbornog tima i izdaje glasački listić nakon donošenja odluke.

Mašine za glasanje mogu biti povezane sa Polys onlajn platformom za glasanje kroz jedan blokchain sistem. To znači da dele jedan birački registar što eliminiše mogućnost da birač dva puta glasa koristeći različite opcije. Kao rezultat toga, korisnici koji dobro poznaju tehnologiju mogu glasati bezbedno sa svog pametnog telefona ili uređaja koristeći onlajn verziju, dok oni koji više vole da posete biralište mogu dati svoje glas na Polys mašini za glasanje – pri čemu se svi glasovi automatski šifruju i broje.

Ova funkcija automatskog brojanja organizatorima značajno umanjuje troškove osoblja i resursa. To takođe znači da su rezultati dostupni čim se završe izbori, što ceo proces čini mnogo bržim i efikasnijim.

„Iz razgovora sa našim korisnicima, razumemo probleme i neprijatnosti sa kojima se susreću prilikom organizovanja klasničnog glasanja zaokruživanjem na papiru. Kao što vidimo sa naše platforme Polys, e-glasanje može rešiti neka od ovih pitanja, pružajući više mogućnosti za daljinsko učešće i čak povećavajući izlaznost mlađih ljudi. Međutim, ukoliko se fizička biračka mesta u potpunosti zatvore, to bi određene grupe ljudi otuđilo od učestvovanja u izborima. Zbog toga smo predstavili naše nove mašine za glasanje. Radeći zajedno sa onlajn platformom, one omogućavaju građanima da glasaju koristeći metodu koja im je draža, na pogodan i transparentan način“, prokomentarisao je Roman Aleškin (Roman Aleshkin), šef proizvoda projekta Polys.

Sa ovim prototipima, kompanija nudi mogućnost razvoja prilagođenih rešenja i uređaja zasnovanih na platformi Polys, kako bi se prilagodili specifičnim potrebama i zahtevima različitih sistema za glasanje.

Polys nudi platformu za glasanje zasnovanu na blockchainu zajednicama, neprofitnim organizacijama, studentskim savetima, za preliminarne izbore, itd. Među projektima kompanije je jedna od najvećih blokchain glasačkih kampanja u Volgogradu, u kojoj je učestvovalo više od 82.000 građana.