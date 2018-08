Poučni video iz Vibera pojašnjava kako da se zaštite od maltretiranja i zloupotreba na internetu

Usled sve češće pojave raznih opasnih onlajn igara za decu i izveštaja o nasilju na društvenim mrežama i raznim sajber-prevarama, omiljena aplikacija za razmenu poruka u Srbiji i našem regionu – Viber – pripremio je kratku, jasnu i korisnu video poruku za decu, njihove roditelje i sve korisnike o tome kako se zaštititve i od ovih neželjenih pojava.

U ovom zanimljivom video-klipu, regionalni Direktor za razvoj poslovanja Atanas Rajkov – vodi njegove gledaoce kroz četiri osnovne preporuke o samozaštiti prilikom korišćenja aplikacija za razmenu poruka – kako bi bezbedno i uz korišćenje bogatog sadržaja mogli da nastave da četuju, pričaju, razmenjuju video klipove, fotografije i stikere.

Prva preporuka: nikada ne delite vaš broj sa nepoznatim osobama. Pošto Viber ne prosleđuje profile svojih korisnika, to je jedini način kako mogu da vas pronađu na internetu, dođu do vašeg broja i počnu da vas uznemiravaju.

Druga preporuka: iskoristite opciju u meniju vašeg četa da blokirate osobe koje vas uznemiravaju. Posle nekoliko prijava od strane više oštećenih korisnika, Viber će takvim ljudima zauvek isključiti mogućnost da koriste tu aplikaciju i nastave sa raznim zloupotrebama.

Treća preporuka: ako vam se bude desilo da primate takve poruke, odmah se obratite vašim roditeljima i nastavnicima radi prijave maltretiranja.

Četvrta preporuka: proverite da li je broj osobe sa kojom pričate – pravi i vama poznat – da biste bili sigurni u to da je u pitanju željeni sagovornik, a ne osoba koja je kopirala ili lažirala nečiji profil. Kopiranje i lažiranje profila korišćenjem tuđeg imena ili fotografije je lako i često se radi, dok je na ovaj način nemoguće otuđiti nečiji telefonski broj.

Zahvaljujući sistemu enkripcije celog toka razgovora, Viber obezbeđuje da samo Vi i Vaš sagovornik znate o čemu pričate, i da samo vi posedujete sve informacije i podatke koje unutar njega razmenite. Ova aplikacija ne čuva sadržaj vaših razgovora niti lične podatke na svojim serverima, što znači da ste samo vi suvereni vlasnik vašeg identiteta i sadržaja lične komunikacije.

Prenesite i objasnite ove korisne Viberove savete vašoj deci i đacima, jer su veoma lako primenljivi i izuzetno delotvorni u ličnoj prevenciji i suzbijanju zloupotreba i maltretiranju putem aplikacija za razmenu poruka – što je ujedno i najvažnije.