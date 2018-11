Predstavljena edukativna platforma ‘Bezbedni klinci’: Za digitalne mame i tate

Danas je zvanično predstavljena edukativna platforma Bezbedni klinci, novi izvor kvalitetnog sadržaja na temu bezbedne upotrebe interneta za decu i neophodnog roditeljskog digitalnog obrazovanja.

U vremenu kada internet nudi brojne mogućnosti, ali i opasnosti, Bezbedni klinci, kao projekat društveno odgovornog poslovanja kompanije Vip mobile, prve i jedine Family friendly kompanije u Srbiji, ima za cilj da pruži podršku roditeljima u sve intenzivnijem procesu digitalizacije.

„Kreiranjem platforme Bezbedni klinci pokazujemo da smo kompanija koja na prvom mestu brine o porodici i porodičnim vrednostima. Želimo da roditeljima pružimo adekvatnu edukaciju i podršku u odrastanju njihove dece u digitalnom svetu, gde treba da budu bezbedni klinci. Uz to, nudimo savete i informacije o alatima i uređajima koji im u tome mogu pomoći“, ističe Dejan Turk, generalni direktor Vip mobile Srbija i A1 Slovenija.

U izradi sadržaja za platformu učestvovali su stručnjaci Pedagoškog društva Srbije koji su dali važne savete na temu bezbednosti dece na internetu.

„U skladu sa brzinom razvoja interneta i digitalizacije, naš cilj je adekvatna edukacija onih koji najviše provode vremena s decom, a to su pre svega roditelji i nastavnici. Njima je na platformi ponuđen relevantan, edukativan i zanimljiv sadržaj s ciljem prepoznavanja potencijalnih opasnosti u digitalnom okruženju, ali i načina kako im mogu pomoći da ih izbegnu ili reše. Kreirali smo i online sesije sa ciljem digitalnog opismenjavanja koje vodi ka zaštiti dece na internetu, a tokom sledeće godine u okviru ovog partnerstva realizovaćemo i veliki broj edukativnih radionica za roditelje i nastavnike širom Srbije, na temu bezbednosti dece na internetu“, navela je Nataša Stojanović, predsednica Pedagoškog društva Srbije.

Danas, kada tinejdžeri provode u proseku gotovo devet sati ispred ekrana i kada svaki četvrti kaže da njihovi roditelji znaju „malo“ ili „ne znaju ništa“ o tome šta rade dok su online, bezbednost dece na internetu postavlja se kao prioritetna tema. Važnost je prepoznalo i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koje je zvanično podržalo Bezbedne klince.

„Internet je danas neizostavan i prožima sve sfere naših života. I deca i mladi su u prilici su da koriste sve njegove prednosti, ali ne sagledavaju nedostatke i potencijalne opasnosti. Stoga, jedan od glavnih ciljeva ministarstva je odgovarajuća obuka, kako učenika i nastavnika, tako i roditelja, koji su najvažniji faktor za ostvarivanje našeg zajedničkog cilja – to je bezbednost dece na internetu“, istakla je Biljana Lajović, specijalista školske psihologije iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Koliko je velika uloga digitalno pismenih roditelja u bezbednom online odrastanju dece prepoznala je voditeljka i poznato TV lice, Nataša Miljković, ambasador platforme Bezbedni klinci.

„Nama, mamama i tatama nije lako da danas pratimo ritam odrastanja naše dece i ne možemo ni njih stalno držati na oku, a kamo li sadržaje koje oni prate na internetu. Kada sam čula i videla šta sve nude Bezbedni klinci shvatila sam koliko imam prostora za učenje, ali i koliko je jednostavno da uz smernice i kvalitetan sadržaj naučimo da pazimo na naše najdraže.“

Roditeljsko razumevanje digitalnog sveta biće upotpunjeno na platformi različitim listama popularnih igara, edukativnih aplikacija i kanala na kojima njihova deca mogu kvalitetno da provode svoje vreme.