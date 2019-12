Prekršajne prijave protiv Fejsbuka i Gugla u Srbiji

SHARE Fondacija je Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti podnela prekršajne prijave protiv Fejsbuka i Gugla zbog nepoštovanja obaveze da imenuju predstavnike u Srbiji za pitanja zaštite podataka o ličnosti.

Kako se navodi u saopštenju, SHARE Fondacija poslala je u maju, pre početka primene novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, pisma na adrese 20 svetskih kompanija i pozvala ih da imenuju predstavnike u Srbiji, u skladu sa novim zakonskim obavezama.

Ta fondacija je navela da imenovanje predstavnika tih kompanija nije formalnost, već pitanje od, kako je istakla, suštinskog značaja za ostvarenje prava građana Srbije propisanih zakonom.

“U trenutnim okolnostima, kompanije kao što su Gugl i Fejsbuk posmatraju Srbiju kao zemlju ‘trećeg sveta’. Naime, navedene kompanije prepoznaju Srbiju kao relevantno tržište, te nude svoje usluge građanima Srbije i prate njihove aktivnosti. U toku poslovanja, ove kompanije obrađuju veliki broj podataka građana Srbije i na tome ostvaruju ogroman profit”, navodi se u saopštenju.

SHARE fonadacija je ocenila da su građanima novim zakonom garantovana brojna prava u odnosu na takvu obradu, ali da se trenutno čini da je njihovo ostvarivanje bilo suočeno sa, kako je navela, poteškoćama.

“Između ostalog, ove kompanije ne obezbeđuju jasne kontaktne tačke kojima se naši građani mogu obratiti – na raspolaganju su im uglavnom formulari za prijavu koji su na stranom jeziku. Naše iskustvo je pokazalo da takvi formulari nisu adekvatni, jer zahtevaju od građana Srbije napredno znanje stranog jezika, ali i zbog toga što ovu vrstu komunikacije najčešće vrše programi koji šalju generičke automatizovane odgovore”, navodi se u saopštenju.

Ta fondacija je istakla da novčane kazne koje može da izrekne Poverenik ne bi imale “velike posledice po budžete tih gigantskih kompanija, ali da bi te kazne pokazale da nadležni organi Srbije nameravaju da zaštite građane i da te kompanije ne posluju u skladu sa domaćim propisima”.