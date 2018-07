Prevaranti koriste lažne poklon kartice kako bi namamili korisnike da ostave svoje lične podatke

Eksperti kompanije Kaspersky Lab otkrili su distribuciju neobične prevare koja korisnicima nepovratno oduzima njihovo vreme i podatke. Kreiranjem lažnih veb stranica za besplatno generisanje poklon kartica, sajber-kriminalci su u mogućnosti da “prodaju” podatke korisnika sajtovima trećih lica, na koje preusmeravaju žrtve.

I dok su članovi celokupna industrije i agencija za sprovođenje zakona iz celog sveta zaokupljeni borbom protiv sajber kriminala, sami kriminalci stalno traže nove načine za zarađivanja novca – pored samog malvera. Ponuditi nešto vredno a besplatno uvek je isplatljiv marketinški potez, a kriminalci ovo koriste za svoju dobit.

Veb stranice koje korisnicima nude mogućnost generisanja besplatnih poklon kartica za poznate kompanije – kao što su iTunes, Google Play, Amazon ili Steam – nisu ništa novo. Na primer, legitimne aplikacije kao što su Tokenfire i Svagbucks kupuju kodove kartica od proizvođača i daju ih klijentima kao nagradu za određene aktivnosti. Sajber kriminalci su očigledno prepoznali popularnost takvih sajtova i odlučili da varaju korisnike koristeći jednostavan algoritam.

Kada se nađe na lažnoj stranici, od korisnika se traži da izabere poklon karticu koju želi kako bi primio šifru za njeno korišćenje. Nakon toga mehanizam prevare se pokreće. Da bi dobio generisani kod, korisnik prvo mora dokaže da nije robot. Kako bi to uradio, korisnik mora da prati predloženi link i ispunjava različite zadatke, čiji broj i vrstu određuje partnerska mreža na koju se korisnik preusmerava. Na primer, od njega se može zatražiti da popuni obrazac, ostavi broj telefona ili i-mejl adresu, da se pretplati na plaćenu SMS poruku, instalira advare i tako dalje.

Rezultat je predvidljiv: ili se žrtve umore od beskrajnih zadataka, ili konačno dobiju beskorisni kod. Zarada kriminalaca kreće se od nekoliko centi za svaki klik na željeni link, do nekoliko desetina dolara za popunjavanje obrasca ili za pretplatu na plaćene usluge. Stoga, kriminalci ostvaruju dobit praktično ne radeći ništa, zarađujući od akcija korisnika na veb stranicama partnera trećih strana, koji, s druge strane, imaju korist od pristupa ličnim podacima koje mogu koristiti u privatne svrhe.

“Uspeh ovih novih šema prevare zasnovan je na taktici kriminalaca koji iskorišćavaju želju korisnika da nešto dobiju besplatno. Međutim, u najboljem slučaju oni će provesti sate svog vremena radeći bezvredne zadatke, a u najgorem – izgubiće novac bez primanja bilo čega zauzvrat. Dakle, ukoliko želite da dobijete besplatnu poklon karticu, pokušajte da je zaradite na legalnim i pouzdanim sajtovima “, rekao je Liubov Nikolenko (Lyubov Nikolenko), analitičar veb sadržaja u kompaniji Kaspersky Lab.

Kako bi izbegli nasedanje na prevare ciber kriminala i gubitak ličnih podataka, istraživači kompanije Kaspersky Lab sugerišu korisnicima da prate nekoliko jednostavnih pravila:

Zapamtite da ne postoji stvar kao što je besplatan ručak i uvek tretirajte ponude koje izgledaju previše primamljivo sa dozom skepticizma.

Proverite HTTPS vezu i ime domena kada otvorite veb stranicu. Ovo je posebno važno kada koristite veb stranice koje sadrže osetljive podatke – kao što su sajtovi za online bankarstvo, online prodavnice, e-pošta, društvene mreže itd.

Nikada ne delite svoje osetljive podatke, kao što su prijave i lozinke, podatke o bankovnoj kartici itd. sa trećim licem. Zvanične kompanije nikada tražiti vase podatke na ovaj način, putem i-mejla.

Nemojte širiti sumnjive linkove među vašim prijateljima.

Proverite sa kompanijom da li ona zaista deli poklon kartice i da li je taj sajt njihov zvanični partner. Kako biste to uradili, kontaktirajte ovlašćenu službu za podršku na zvaničnoj veb stranici kompanije.

Koristite pouzdano sigurnosno rešenje sa bihejvioralno-baziranom anti-fišing tehnologijom kako biste detektovali i blokirali spam i fišing napade, kao što je rešenje Kaspersky Total Security, koje blokira lažne stranice za deljenje poklon kartica.