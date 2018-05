Resorno ministarstvo pokrenulo projekat Elektronske prijave turista i porez za Airbnb iznajmljivače

Potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić, izjavio je za Tanjug, da je zbog neprijavljivanja gostiju i značajne svote novca koju zbog toga država gubi, resorno ministarstvo pokrenulo projekat elektronske prijave turista i paušalnog oporezivanja onih koji izdaju ,,stan na dan“, kako bi se rešio ovaj problem.

Ljajić kaže da trećina turista koji provode odmor u Srbiji nisu prijavljeni, borave često u nelegalnom smeštaju, u privatnim stanovima, kućama, vikendicama, a vlasnici tih ,,hotela“ za njih ne plaćaju porez niti na bilo koji način evidentiraju svoje goste.

,,Iako je teško govoriti u preciznim brojkama, sigurno 30 odsto turista borave u Srbiji, a da nisu prijavljeni i koje ne možemo da evidentiramo. Ne može turistička inspekcija da ulazi u stanove, kao ni bilo koja druga inspekcija bez policijskog naloga, a policija opet ne može bez sudskog rešenja. Prema tome, to je jedan začarani krug“, kaže Ljajić.

Zbog toga što ovi turisti nisu zvaničnom prijavom ,,pokriveni“ u nelegalnom smeštaju, a MUP nema podatke, što je inače praksa u svetu kada je reč o kretanju i zadržavanju stranaca u zemlji, nije moguće imati ni pravu sliku o dužini boravka gostiju u turističkim centrima u Srbiji.

,,Radimo na projektu e-turist, pokušavamo da uvedemo elektronsku prijavu i odjavu turista, prijavu boravišne takse kako bi u svakom trenutku znali tačan broj turista i kako bi imali precizne podatke o njihovom broju“, navodi ministar.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u 2017. godini je u Srbiji boravilo ukupno 3.085.866 turista, od čega je domaćih bilo 1.588.693, a inostranih 1,497.173, odnosno, stranci su činili 49 odsto ukupnog broja gostiju.

Ostvareno je više od 8,3 miliona noćenja, od čega su 38 odsto bili gosti iz inostranstva, a samo u januaru ove godine je povećan devizni priliv od turizma za 21 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Međutim, kaže Ljajić, zbog toga što se ne prijavljuju svi gosti, stvarni broj turista je značajno veći.

,,Realni rezultati turističkog prometa su značajno veći od onih koje mi saopštavamo, jer imamo ogromnu sivu zonu koju pokušavamo da smanjimo sa projektom e-turist i projektom paušalnog oporezivanja fizičkih lica koja pružaju smeštaj“, navodi Ljajić.

Paradoksalano je, ocenjuje on, da u Novom Sadu ima svega 215 kategorisanih privatnih ležajeva, u Beogradu 2.500, a da broj turista u Srbiji prelazi cifru od tri miliona.

,,Moramo da motivišemo sve one koji izdaju smeštaj strancima, da im damo podsticaj da paušalni porez koji će plaćati bude za njih dovoljno stimulativan, odnosno, da ne bude visok, kako bi imali interes da prijave turiste i da budu u legalnim tokovima“, kaže potpredsednik i dodaje da je to važno i zbog sigurnosnih izazova.

Na pitanje da li postoji bezbednosni rizik s obzirom da država nema evidenciju ko su stranci koji se prijavljuju u neregistrovane stanove, Ljajić kaže da je jedan od ,,glavnih aduta Srbije“ u privlačenju stranih turista stabilnost i sigurnost koju stranci osećaju u Srbiji.

Kaže da do sada nije bilo zabeleženih incidenata i naznaka da oni koji su boravili u nekim od nelegalnih ,,hostela“ predstavljaju bezbednosni rizik po građane i državu.

Ljajić zaključuje da je ova turistička sezona počela pozitivno i da očekuje da se nadmaši prošla godina kako po broju turista tako i po visini sredstava koje će država ostvariti od turizma.

Kao ilustraciju dobrog početka sezone kaže da je u prva tri meseca ove godine podeljeno 32 hiljade vaučera za odmor u Srbiji što je, napominje, 30 odsto više u odnosu na isti period prošle godine.