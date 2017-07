RNIDS: 5 prednosti .RS domena

Nacionalni internet domeni su oznake teritorijalne pripadnosti i bitni su za definisanje internet identiteta onih koji žive ili rade u nekoj određenoj zemlji. Srbija ima dva ravnopravna nacionalna internet domena: .RS i .СРБ, od kojih je prvi ccTLD, a drugi, ćirilički, je IDN ccTLD.

Ukratko, prednosti nacionalnog .RS domena su: bolje pozicioniranje u pretragama, veća dostupnost slobodnih naziva, trajno rešenje za internet identitet, veća bezbednost od zloupotreba i prepoznatljivost na domaćem tržištu. Sve to važi i za .СРБ domen.

Lokacija

Adresu svakog internet sajta definiše naziv internet domena, a to je i prvo parče koda koje Guglov algoritam vidi u svojim pretragama. Internet pretrage su dobrim delom bazirane na geolociranju, tako da ako je internet sajt na lokalnom domenu i lokalnom jeziku, imaće veće šanse za bolje pozicioniranje u rezultatima lokalne pretrage, jer Gugl u lokalnim pretragama favorizuje sajtove na lokalnim, nacionalnim domenima, kao što je .RS. Pritom, sam Gugl tvrdi da čak 97% klijenata traži lokalna preduzeća na Internetu

Nedovoljno je poznato da Gugl ne daje svim korisnicima iste rezultate pretrage. Želeći da im pruži maksimalno relevantne informacije, algoritam Gugla pretpostavlja da su nekome ko pretražuje iz Srbije najrelevantnije informacije upravo one koje se nalaze na sajtovima koji su na .RS ili .СРБ domenu. A šta svetski internet stručnjaci kažu na ovu temu, kao i detaljno objašnjenje kako stoje stvari iz ugla Gugla, nalazi se na adresi izuglagugla.rs

Dostupnost

Naziv domena može da sadrži bilo koji pojam koji želite, ako ispunjava tehničke uslove i ako već nije iskorišćen, odnosno ako je željeni naziv domena slobodan za registraciju. Domeni, globalno gledano, mogu da budu nacionalni ili generički, kao što su na primer .RS ili .COM. Među njima nema funkcionalne razlike, oba rade potpuno isti posao, ali mnogi zanimljivi pojmovi u okviru generičkih internet domena (.COM, .ORG, .NET…) već su odavno zauzeti.

S druge strane, u okviru .RS domena, još uvek je slobodan veliki broj potencijalno zanimljivih pojmova (ključnih reči) za naziv tvog budućeg internet domena – na svaki registrovani naziv .RS domena dolazi skoro 1400 registrovanih naziva .COM domena!

Registracija se obavlja u pet domenskih prostora, zavisno od pravnog statusa korisnika, bez obzira na to da li su domaći ili strani. Tako je .RS namenjen za sve zainteresovane korisnike, bez obzira na to da li su pravna ili fizička lica, dok je .CO.RS samo za poslovne korisnike, .ORG.RS za neprofitne organizacije, .EDU.RS za obrazovne ustanove, a .IN.RS za fizička lica.

Naknade za registraciju se razlikuju, tako da domeni sa .CO.RS i .IN.RS ekstenzijama mogu da se registruju po istoj ili nižoj ceni od one po kojoj mogu da se registruju mnogi generički domeni. A ćirilički .СРБ domeni su još povoljniji! Možeš odmah da proveriš raspoloživost željenih naziva domena na domen.rs/whois.

Pogledaj infografik sa ilustrovanim objašnjenjima 5 prednosti .RS domena.

Identitet

Internet domen je osnova internet identiteta, jer naziv domena određuje veb adresu tvog sajta i adresu tvoje e-pošte! Samo na svom sopstvenom internet domenu možeš da gradiš svoj trajni poslovni ili lični internet identitet, bez straha od gubitka svega što si ikad postavio na Internet.

Registrovanjem svih potrebnih naziva .RS domena štitiš nazive svoje firme i svojih brendova, proizvoda ili usluga, čime štitiš i svoj globalni internet identitet. Nemoj da oklevaš, jer neko drugi može da registruje naziv domena koji ti može biti veoma bitan.

Saveti potekli iz dobre internet prakse o tome kako se treba odnositi prema internet domenu kao osnovi sajber identiteta, isti su i za kompanije, kao i za pojedince koji žele da od svog imena ili nadimka izgrade svoj sajber brend. Ako imaš firmu koja posluje samo na lokalnom tržištu – registruj nacionalni domen. U većini slučajeva biće dovoljan. Ako imaš firmu koja posluje u više zemalja – registruj nacionalne domene za svaku od država, a imaj i na primer .COM domen, kao „opštu“ internet adresu (bolje da ga registruješ ti nego neko drugi). Ako imaš brendove i više proizvoda ili usluga – registruj sve domene koje možeš da priuštiš, a koji u nazivu sadrže tebi bitne pojmove. Šira priča o poslovnom i ličnom internet identitetu nalazi se na znamosesaneta.rs.

Bezbednost

Poznato je da .COM domeni mogu da se registruju bez ikakve identifikacije i sa potpuno lažnim podacima. Za razliku od njih, registranti nacionalnih .RS domena moraju prilikom registracije domena da daju tačne, potpune i važeće podatke, koji se s vremena na vreme i proveravaju. Nacionalne internet domene ne mogu da registruju neidentifikovane firme ili pojedinci, što pruža veći stepen pouzdanosti i bezbednosti i za posetioce i za vlasnike sajtova.

Prednosti za posetioce sajtova na .RS domenima su manji rizik od zloupotrebe domena za lažno predstavljanje i druge oblike sajber kriminala (spamovanje, fišing…), kao i znatno manja mogućnost prevara pri onlajn kupovini i drugim transakcijama na Internetu.

Prednosti za korisnike .RS domena se ogledaju u mogućnosti čak tri nivoa zaštite naziva domena, što sprečava sajber kriminalce da preuzmu kontrolu nad domenom, a nacionalni domeni ulivaju i veći stepen poverenja posetiocima sajtova, jer mogu lakše da provere ko je vlasnik sajta. Više o internet domenima i bezbednosti nalazi se na domen.rs/internet-domeni-i-bezbednost.

Prepoznatljivost

Nacionalni internet domen je odrednica prisustva na određenom tržištu. Svi najveći svetski brendovi u Srbiji su već prisutni na našem .RS domenu, i na svojim lokalnim sajtovima obraćaju se lokalnim potrošačima na lokalnom jeziku i pismu, sa lokalnom ponudom, cenama u lokalnoj valuti, sa lokalnim radnim vremenom i lokalnim uslovima prodaje.

Odabir nacionalnog internet domena utiče i na percepciju brenda, jer posetiocima internet sajta govori da je multinacionalna kompanija, koja posluje širom sveta, lokalno prisutna, sa ponudom proizvoda ili usluga baš za tu zemlju.

Nacionalni .RS domeni čine više od 60% svih registrovanih naziva domena u Srbiji, jer i domaći privrednici za svoje sajtove u velikom broju registruju baš .RS domen, želeći da se i iz njihove veb adrese vidi odakle je firma. Više o tome na adresi naravno.rs.