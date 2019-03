RNIDS: Besplatna edukacija “Na klik od kupca u Kruševcu”

Serija besplatnih edukacija koje organizuje Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) nastavlja se i tokom ovog proleća. Edukacija se organizuje u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Rasinskog upravnog okruga, i biće održana 4. aprila sa početkom u 10 časova u sali PKS RPK Kruševac, ulica Balkanska 63/4.

Privrednici, ali i svi zainteresovani korisnici interneta iz Kruševca i okoline imaće prilike da čuju četiri predavanja koja se bave najznačajnijim aspektima upotrebe interneta u poslovanju, a koja im mogu biti korisna pri unapređenju i daljem razvoju biznisa.

Pravilno poslovno prisustvo na internetu

Predrag Milićević je rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija u RNIDS-u u kom radi već sedam godina. Da domeni i internet imaju dušu, moglo bi se reći da ih u dušu poznaje. Njegovo osnovno polje delovanja je promocija proizvoda koji nemaju ni veličinu, ni oblik, ni boju, ni miris, ni ukus, ni težinu… koji su u potpunosti nevidljivi i neopipljivi, a bez kojih bi naš svakodnevni život izgledao sasvim drugačije.

Njegovo predavanje objasniće zašto je veb-sajt najdragoceniji internet resurs svakog preduzeća, i koliko vrednost tom resursu podiže pravilan izbor naziva domena. Predavanje će razvejati iluziju da postoji vrsta posla koju je nemoguće predstaviti na globalnoj mreži i ukazaće na to koji i kakvi domeni su miljenici pretraživača.

Bezbednost elektronskog poslovanja i uloga internet domena u tome

Aleksandar Kostadinović karijeru u IT industriji gradi već više od 20 godina, a važan segment njegovog angažovanje su predavanja o različitim aspektima IT-ja. Poseduje diplomu MSc iz oblasti bezbednosti računarskih sistema, a tokom karije stekao je i veliki broj drugih sertifikata. Trenutno obavlja posao sistem administratora u RNIDS-u i angažovan je kao stalni predavač na IT Akademiji.

Kakvu ulogu igra internet domen kada je reč o bezbednosti elektronskog poslovanja i kako na internetu poslovati što bezbednije, osnovna je tema njegovog predavanja. Ono nudi odgovor na pitanja kako vlastiti umesto generičkog domena u adresi e-pošte doprinosi bezbednosti poslovanja i kako štiteći svoju bezbednost štitimo i svoju poslovnu reputaciju, čuvajući bezbednost svojih klijenata.

Kako da budete prvi na Guglu?

Miodrag Ristić ima više od 30 godina preduzetničkog staža. Vlasnik je i direktor porodične štamparije Deto d.o.o. specijalizovane za ambalažu i neobične reklamne proizvode, koja posluje sa klijentima iz dvadesetak zemalja sa pet kontinenata (zahvaljujući internetu). Sebe predstavlja kao grafičara i dizajnera, a član je i odbora Udruženja za kreativnu industriju Privredne komore Srbije. Prigrlio je internet od samog početka jer je predosetio da se tu kriju ogromni poslovni potencijali, posebno za male, nezavisne kompanije.

Kako izgleda borba preduzetnika da sajt njegovog preduzeća, i to za pretragu čak 200 artikala, dospe na prvo mesto na Guglu? Koliko internet kilometara kroz pustinju i prašumu se putuje do kupca iz Afrike? Odgovore na oba pitanja, kao i na mnoga druga, dobićemo tokom ovog predavanja. Predavač će, takođe, obrazložiti kakvu korist može da ima preduzetnik ako vodi privatni blog, tri poslovna sajta i mnoštvo kanala na raznim društvenim mrežama.

Promocija na internetu

Tamara Gočmanac je rođena Kruševljanka koja živi i radi na internetu već dvanaest godina, a čitavog života se bavi baš svim svojim ljubavima – svetom kompjutera, pozorištem i novinarstvom. Ima više od dvadeset pet godina iskustva u novinarstvu – u štampi, na TV-u i internetu, ali i iskustvo od preko pet stotina realizovanih kampanja za različite klijente. Vodi svoj privatni blog i piše kolumne, a promocija kompanija, brendova, proizvoda i usluga iz Srbije i inostranstava je njen fah.

Predavanje Tamare Gočmanac objasniće zašto je za poslovanje važan nastup na internetu, i koji su najefikasniji načini za onlajn promociju. Šta je potrebno, važno i nužno da učinite, a šta nikako ne smete da radite, ako želite da na najbolji način promovišete svoj proizvod ili uslugu.

Prijavljivanje posetilaca edukacije

Svi zainteresovani za prisustvo na predavanjima mogu da se prijave popunjavanjem ovog formulara.

Edukacija je besplatna, ali je prijavljivanje obavezno zbog ograničenog broja mesta.