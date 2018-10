RNIDS: Besplatna edukacija o poslovanju na Internetu za preduzetnike Šapca

Treći skup u jesenjoj seriji jednodnevnih besplatnih predavanja „Na klik do kupca“, koju Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) organizuje u saradnji sa srpskom internet zajednicom, biće održan u Šapcu, 24. oktobra, od 10.00 do 14.00, u Biblioteci šabačkoj, Masarikova 18.

Ovoga puta, lokalni partner RNIDS-a je Zoran Jovanović, vlasnik agencije „Kato marketing i konsalting“ i organizator konferencije „Šabac link“. Edukacija je namenjena mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima iz Šapca i okoline, koji imaju poslovnu potrebu i ličnu želju da unaprede prisustvo svoje firme na Internetu. Program se sastoji od četiri predavanja kroz koja će četiri predavača da govore o osnovnim internet znanjima bitnim za male biznise u Srbiji.

Digitalna transformacija i primena u poslovanju

Ivana Ćirković je konsultant sa desetogodišnjim iskustvom iz oblasti digitalnog marketinga i PR-a, internacionalni predavač i sertifikovani trener svetske Digital Communication Network organizacije. Takođe, aktivni je član lokalne i svetske WordPress zajednice, kao i jedan od organizatora Konferencije „WordCamp Europe“ u Beogradu.

Predavanje Ivane Ćirković odgovara na pitanje šta je digitalna transformacija, možemo li je izbeći i na koje načine utiče na današnje poslovanje. Učesnici će saznati više o tome šta digitalna transformacija nije, a šta jeste; koji su ključni elementi; koji su primeri dobre prakse iz kojih se mogu izvući pouke i, možda, primeniti u lokalu.

Izbor domena za pravilan poslovni nastup na Internetu

Predrag Milićević je rukovodilac je Sektora marketinga i komunikacija RNIDS-a. Već četvrt veka je u marketingu i komunikaciji sa tržištem, sa medijima i sa ljudima, baveći se svime što je neophodno da bi se komunikacija osmislila i sprovela na pravi način.

Uspešno poslovanje je sve tešnje vezano za prisustvo na Internetu. Međutim, nije svejedno kako je neko prisutan na njemu. Na Netu se otvaraju neslućene mogućnosti, ali i mnogi izazovi. Lako je napraviti grešku, a svaki korak, dobar ili pogrešan, vidljiv je globalno, zato svaki treba pažljivo odmeriti. Predavanje Predraga Milićevića će dati odgovore na pitanja:

Kako pravilno biti prisutan na Internetu?

Zašto kažete “moje” kad mislite na tuđe? Gde leži opasnost?

Kakav je pogled na Internet iz ugla Gugla?

Na šta obratiti pažnju prilikom izbora naziva domena?

Šta se dešava sa biznisom kad njegov domen više nije njegov?

Poslovna perspektiva izrade veb sajtova

Dragan Varagić je bloger, onlajn strateg, profesionalni predavač i bavi se savetodavnim uslugama iz oblasti poslovne primene Interneta od 1998. Vlasnik je bloga draganvaragic.com i video servisa predavanja.draganvaragic.com. Koordinator je specijalističkih strukovnih studija iz E-poslovanja na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Predavanje Dragana Varagića „Kako razumeti razloge za izradu veb sajta?“ govori o tome šta znači iz poslovne perspektive izrada veb sajta, i kako se kao privrednik pripremiti i učestvovati u njegovoj izradi? Kako odabrati rešenje za izradu veb sajta koje odgovara ciljevima kompanije? Šta sve čini trošak izrade jednog veb sajta? Kako brzo ostvariti efekte novog veb sajta, a kako dugoročno obezbediti efekte njegove upotrebe?

Praktični pravni saveti za veb prodavnice

Žarko Ptiček je član Statutarne komisije RNIDS-a i arbitar je u Komisiji za rešavanje sporova povodom registracije nacionalnih internet domena pri Privrednoj komori Srbije. Osnivač je i direktor preduzeća „Ptiček“ iz Beograda, za konsultativne usluge u oblasti primene IT prava.

Predavanje Žarka Ptičeka pod nazivom „Čega se (ne) treba plašiti u onlajn trgovini“ daje praktične odgovora na pitanja:

Kojim zakonima je regulisana internet prodaja i pružanje usluga putem Interneta?

Šta je “ugovor po pristupu” i zašto je on bitan?

Kako se štite prava potrošača kod ugovora na daljinu?

Kako obrađivati podatke o ličnosti u skladu sa zakonom?

Koje su obaveze i odgovornosti internet trgovca?

Prijavljivanje posetilaca edukacije

Svi zainteresovani za prisutvo na predavanjima treba da se prijave najkasnije do 23. oktobra, popunjavanjem ovog onlajn formulara.

Edukacija je besplatna, ali je prijavljivanje obavezno zbog ograničenog broja mesta.