RNIDS: Ćirbasters 3.0 / Kada je tehnologija srela ćirilicu

Šesta godišnjica ćiriličkog .СРБ domena biće obeležena skupom „Ćirbasters 3.0“, koji organizuje Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS), a na temu svima dostupnih rešenja za jednostavnu primenu ćirilice na Internetu. Datum skupa nije uobičajenog 27. januara, već 23. januara, od 17.30 do 20.00, a mesto održavanja panel diskusije je ICT hub, Kralja Milana 10 (ulaz iz Devojačkog parka), u Beogradu.

Moderator skupa biće Uroš Bogdanović, multimedijalni stvaralac, a učesnici su Olivera Stojadinović, redovni profesor Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu, Nenad Pantelić, SEO stručnjak, Sibin Grašić, veb developer, Vladimir Marić, direktor preduzeća „Mrežni Sistemi“ i Predrag Milićević, rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija RNIDS-a.

Ovog puta „Ćirbasters“ ne razbija mitove i ne suzbija izgovore za nekorišćenje ćirilice na Internetu, već daje praktična rešenja za multilingvalne fontove i tipografske probleme sa srpskim kurzivom, razjašnjava Guglov pogled na dupli sadržaj sajtova i primenu atributa „hreflang“, govori o automatskom preslovljavanju iz ćirilice u latinicu u WordPress-u i Drupal-u, a biće dat i kratak pregled ćiriličkih standarda kroz istoriju.