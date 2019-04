RNIDS: Edukacija o domenima, sajber bezbednosti, Guglu i digitalnom marketingu odzana preduzetnicima iz Krusevca

Pravilan poslovni nastup na internetu i uloga domena u tome, različiti aspekti bezbednosti na internetu, optimizacija sajta za Gugl pretrage i prednosti koje mali biznisi mogu imati od oglašavanja na internetu, teme su o kojima su slušali preduzetnici iz Kruševca i okoline okupljeni u sali Regionalne privredne komore Rasinskog upravnog okruga. Edukacija „Na klik do kupca“ održana je 4. aprila u organizaciji Fondacije „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ i RPK Kruševac.

Predrag Milićević, rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija Fondacije RNIDS, objasnio je kakva je uloga internet domena u pravilnom poslovnom nastupu na internetu, naglasivši značaj domaćih domena za efikasnost internet nastupa i poslovni kredibilitet preduzeća. Pokazalo se da preduzeća najčešće biraju domaće domene (.RS i .СРБ) iz nekoliko jednostavnih razloga – bezbednost, pouzdanost i pozitivan odnos samih pretraživača prema nacionalnim domenima. Govorio je o brojnim prednostima komunikacije sa sopstvenog domena i podvukao značaj promišljenog korišćenja domena u poslovne svrhe.

„U informatici i bezbednosti ništa nije 100% bezbedno“, zaključio je Aleksandar Kostadinović, sistem administrator u RNIDS-u, ali upozorio da to ne znači da korisnici ne treba maksimalno da se potrude da zaštite svoj internet izlog, odnosno sajt svog preduzeća, brigom o svom domenu. Ukazao je na najčešće pretnje sa kojima se korisnici suočavaju i vrste internet prevara, a posebnu pažnju posvetio pitanju zaštite domena. Objasnio je četiri mehanizma putem kojih preduzeću može da bude „otet“ domen, ali približio okupljenima i tri efikasna nivoa zaštite domena, pojasnio i šta zapravo znači i čemu služi SSL sertifikat.

Miodrag Ristić, preduzetnik i vlasnik štamparije Deto d.o.o. u svom izlaganju konstatovao je da je SEO (search engine optimization) uvek „rudarski“ posao, ali da se isplati „zasukati rukave“ i prilagoditi sajt preduzeća Guglovim algoritmima pretrage. Ukazao je na logiku koja stoji iza prikaza onog što vidimo kao rezultat pretrage na Guglu, objasnio osnovne i zahtevnije tehnike optimizacije, ali upozorio na činjenicu da je Gugl nemoguće prevariti. Sa okupljenima je podelio svoja preduzetnička iskustva i činjenicu da je zahvaljujući internetu poslovao sa klijentima iz Australije, Konga i drugih zemalja na pet kontinenata. Zaključio je da ipak nije cilj biti prvi na Guglu, sam za sebe, već nuditi ono što ljudi na Guglu traže.

Oglašavanje na internetu je još uvek najpovoljniji način za svako preduzeće da se reklamira, međutim najveći broj preduzetnika u Srbiji ne koristi sve mogućnosti koje su mu na raspolaganju. Dijana Milutinović, saradnica za marketing i komunikacije Fondacije RNIDS, obrazložila je razloge zbog kojih oglašavanje na internetu treba da razmotri svako preduzeće i da ne postoji vrsta usluge ili proizvoda koji, zahvaljujući oglašavanju putem Gugla i društvenih mreža, ne može da, putujući kroz prodajni levak, stigne do svog kupca.