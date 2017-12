RNIDS: Održana besplatna edukacija za privrednike Pančeva

Fondacija “Registar nacionalnog internet domena” (RNIDS) i kompanija „MadNet“ su, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Južnobanatskog upravnog okruga, 28. novembra organizovali jednodnevnu besplatnu edukaciju za privrednike iz Pančeva i okoline. Ovaj događaj je još jedan u nizu koje Fondacija RNIDS organizuje širom Srbije, a domaćin ovog skupa je bio „MadNet“, ovlašćeni registar nacionalnih internet domena, ispred koga je prisutne pozdravio Nenad Orlić, vlasnik i direktor kompanije.

Oko 80 preduzetnika i zainteresovanih pojedinaca, imalo je prilike da kroz četiri predavanja sazna koji su to potencijali Interneta, i kako im on može pomoći da pokrenu nove poslove ili razviju postojeće.

„Oni koji misle da je to što imaju na društvenim mrežama njihovo – duboko se varaju“ – ovim je Predrag Milićević, rukovodilac Sektora marketinga i komunikacija u RNIDS-u započeo svoje predavanje. „Svako ko poveruje da je nešto na adresi facebook.com njegovo, nek proveri ko je vlasnik tog domena. Jer vlasnik domena je i vlasnik onog što je na njemu. Svaka društvena mreža ima svog vlasnika, koji u svakom trenutku može da promeni uslove korišćenja i da, zbog toga, ponosni „vlasnik“ fan stranice ostane bez ičega na Internetu“, rekao je Milićević i podsetio na primer jednog pisca i umetnika iz Amerike, koji je ostao bez svega na čemu je radio 14 godina, kada mu je Gugl bez ikakve najave izbrisao blog i lični nalog. „Pravo vreme da registrujete domen je kada vam poslovna ideja padne na pamet. Sve nakon toga može biti kasno“, podsetio je Milićević i savetovao prisutne da svoje poslovne ideje zaštite pravovremenom registracijom internet domena.

Da poslovni veb sajt treba da bude osnova nečijeg poslovanja na Internetu, naglasio je i Dragan Varagić, bloger, onlajn strateg, profesionalni predavač i konsultant iz oblasti poslovne primene Interneta. „Najčešća greška privrednika je da skoro sav novac potroše na izradu sajtova i zaborave da je taj isti sajt potrebno i promovisati da bi ga ljudi posećivali i da bi se putem njega ostvarivala prodaja. Tehnička izrada sajta i početno kreiranje sadržaja za njega, ne treba da čine više od 30% ukupnog budžeta za sajt! Preostalih 70% treba uložiti u promociju i marketing“, rekao je Varagić. On je posebno naglasio važnost sadržaja i istakao da se on može podeliti na četiri osnovna tipa: informativni, promotivni, prodajni i kombinovani. Zavisno od toga šta su ciljevi nečijeg poslovanja, treba primenjivati (ili kombinovati) ove tipove sadržaja na poslovnim sajtovima, posavetovao je Varagić.

Miloje Sekulić, osnivač i vlasnik agencije “Homepage” i član UO RNIDS se složio da je sadržaj važan za nečije poslovanje ali podsetio da ga treba objavljivati i na društvenim mrežama: „ Na ulici i u kafićima se družimo – pa tako i na društvenim mrežama. U kancelarijama radimo a u radnjama kupujemo – pa tako i na našim veb sajtovima. Ljudi na društvenim mrežama jesu, a na sajtove dolaze“. Upravo ovo treba imati u vidu prilikom postavljanja osnova sopstvenog internet poslovanja, što Sekulić smatra posebno važnim dok ističe: „Naša uža i šira porodica, društvo iz srednje škole, kolege sa posla – sve su to neke naše mikro društvene mreže. Upravo to nas podseća da su njihova osnova ljudi, i da u poslovanju najpre treba brinuti o ljudima i njihovim potrebama, a zatim o tehnologiji“.

Međutim, upravo je briga o ljudima najteži deo kada su promocija biznisa i oglašavanje na Internetu u pitanju. „Veoma je teško privući pažnju vaših potencijalnih kupaca u moru informacija kojima su ljudi svakodnevno izloženi. Posebno ako imamo u vidu da je prosečno trajanje ljudske pažnje jedva osam sekundi, što je kraće i od pažnje zlatne ribice. Tokom jedne sekunde na Internetu, obavi se više od 40.000 Gugl pretraga i čak 15% njih je potpuno novo“, istakla je u svom predavanju Jelena Ožegović, saradnica za marketing i komunikacije u RNIDS-u. Postoji put odlučivanja koji kupci prolaze od momenta kada shvate da im određeni proizvod ili usluga treba, pa do same onlajn ili oflajn kupovine. U svakom od ovih faza odlučivanja kupca, sa njim je moguće komunicirati na različite načine. „Zato je postavljanje ciljeva i planiranje možda i najvažniji deo svih promotivnih aktivnosti jednog biznisa“, podsetila je Ožegović.

Program predavanja koji je održan u Pančevu, tokom 2017. imali su prilike da čuju i privrednici iz Bora, Leskovca i Vrnjačke Banje. Nastavak sličnih predavanja planiran je i za 2018.