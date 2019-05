RNIDS: Okrugli sto posvećen sistemu naziva domena u Srbiji održan u Kragujevcu

Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) u saradnji sa Studentskim parlamentom Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu organizovala je još jedan uspešan okrugli sto „Sistem naziva internet domena u Srbiji: registracija i rešavanje sporova sa nosiocima žigova“.

Okrugli sto je održan u svečanoj sali Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, a okupljeni pravnici i studenti prava imali su prilike da se upoznaju sa načinom registracije naziva domena i žigova u Srbiji, mehanizmom rešavanja eventualnih sporova registranata domena sa nosiocima žigova, i postojećom vansudskom praksom rešavanja takvih sporova pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije.

Vladimir Manić, direktor Fondacije RNIDS, okupljenima je predstavio rad RNIDS-a, aktivnosti, odgovornosti i način funkcionisanja Fondacije. Tokom okruglog stola prof. dr Dušan Popović, predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije, objasnio je odnos žiga i domena, i način rešavanja sporova u međunarodnoj i domaćoj praksi. Prof. dr Sanja Radovanović, arbitar Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije, posvetila je svoje izlaganje uslovima i procedurama koje se prate prilikom registracije žiga.

Okrugli sto u Kragujevcu je drugi ovogodišnji događaj tog tipa koji RNIDS organizuje sa pravnim fakultetima širom Srbije sa ciljem da pravne aspekte koji se tiču naziva domena približi budućim pravnicima, postdiplomcima i zainteresovanim profesionalcima.